Oberhausen

vor 17 Min.

Die Ahornbäume in Oberhausen werden nicht gefällt

Plus In Oberhausen wollten Anwohner, dass Bäume gefällt werden. Die Gemeinde will diese allerdings erhalten. Was die Gemeinderäte noch zu entscheiden hatten.

Von Manfred Dittenhofer

Die Ahornbäume in der Kindergartenstraße bleiben stehen. Damit bezog der Gemeinderat Oberhausen einstimmig Stellung gegen den Antrag von zwei Anwohnern, die die jeweils vor ihrem Grundstück stehenden Ahornbäume gefällt sehen wollen. Begründung waren die vielen Sämlinge, die in den Gärten und unter dem Bäumen jedes Jahr neu treiben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

