Oberhausen

vor 14 Min.

Gewerbegebiet in Oberhausen nimmt die nächste Hürde

Links von der bestehenden Bebauung, also im Süden davon, wird an der Sinninger Straße am Ortsausgang von Oberhausen auf rund drei Hektar ein Gewerbegebiet geplant.

Plus Die Mitglieder des Gemeinderats in Oberhausen haben sich mit dem geplanten Gewerbegebiet Plattenacker beschäftigt. Einige Anwohner hatten gegen das Vorhaben mobil gemacht.

Der eine oder andere Oberhausener Gemeinderat könnte heute Muskelkater in den Armen haben, so oft mussten sie am Donnerstag abstimmen. Knapp 60 Mal hoben die Räte und Rätinnen ihre Hand – und das nur im öffentlichen Teil der Sitzung.

