Oberhausener spielen bei Jörg Pilawa um 50.000 Euro

Plus Obwohl sie sich noch nicht viel länger als ein Jahr kennen, sind der Oberhausener Zahnarzt Michael Schmiz und die gebürtige Bad-Nauheimerin Daniela Wolf beim „Quiz mit Jörg Pilawa“ als Verlobte zu sehen. Wie es dazu kam

Von Michael Kienastl

Noch nicht viel länger als ein Jahr ist es her, als sich der Oberhausener Michael Schmiz und die Bad-Nauheimerin Daniela Wolf kennengelernt haben. Ende Januar 2020, also kurz bevor Corona Veranstaltungen dieser Art unmöglich gemacht hat, waren beide auf einem Kongress in Frankfurt. Der Zahnarzt aus Oberbayern und die hessische Verwaltungsangestellte, die als Sekretärin in der Kerckhoff-Klinik arbeitet, haben an diesem Wochenende eine auffällige Gemeinsamkeit: Sie sind mit ihren Hunden unterwegs – Schmiz mit seinem Yorkshire Terrier „Chili“ und Wolf mit ihrem Dackel „Sisi“. „Das fand ich so interessant, dass ich sie gleich angesprochen habe“, sagt der 58-Jährige.

Und dann geht es schnell: Bereits im Juli verloben sich die beiden, im September kündigt sie ihre Stelle in Bad-Nauheim und im Januar wird aus der Hessin eine Oberhausenerin. Dabei war sie davor ledig aus Überzeugung: „Nach meiner letzten Beziehung war ich sechs Jahre lang Single und rundum zufrieden.“ Mittlerweile arbeitet die 62-Jährige als Praxismanagerin in seiner Zahnarztpraxis. Beide haben erwachsene Kinder.

Die Oberhausener sind bei "Das Quiz mit Jörg Pilawa"

Und nun dürfen sie im Fernsehen zeigen, wie sie als Team harmonieren. Weil Wolf selbst so gerne Quizsendungen schaut, haben sich die beiden für das „Quiz mit Jörg Pilawa“ beworben, das erst seit Ende November nach zehn Jahren Pause wieder neu aufgelegt wird. „Ich habe vor 15 Jahren schon einmal bei einer ähnlichen Quizsendung mitgemacht und damals 20.000 Euro gewonnen“, so Wolf. Ihre Kontaktdaten waren bei der zuständigen Agentur hinterlegt und so wurde sie gefragt, ob sie noch einmal bei einer Sendung teilnehmen möchte. Davor mussten beide aber noch an einer Videobewerbung teilnehmen, als „Bayernbub und Hessenmädl in Lederhose und Dirndl“, wie Schmiz lachend erzählt. Schon hier mussten die beiden Wissensfragen beantworten und ihre Schlagfertigkeit unter Beweis stellen. Und es klappt. Sie werden zuerst nach Köln eingeladen, aber weil es mit den Kandidaten vor ihnen länger dauert, kommen sie erst beim nächsten Termin zum Zug. Am 22. Januar wird die Sendung in Hamburg aufgezeichnet.

Jörg Pilawa Bild: NDR

„Das Quiz mit Jörg Pilawa“ ist als Teamquiz konzipiert. Die beiden Kandidaten werden im Wechsel befragt und haben vier Antwortmöglichkeiten. Wenn ein Kandidat mit der Antwort des Partners nicht einverstanden ist, kann er ein Veto einlegen oder die Frage tauschen. Vier Vetos gibt es und einmal darf getauscht werden. Bis zu 50.000 Euro können die Kandidaten gewinnen.

Außer selbst viele Quizsendungen zu schauen, könne man sich kaum vorbereiten, sagt Wolf. Beide seien aber in ihren Lieblingsthemen sicher unterwegs. „Bei mir ist es Klatsch und Tratsch sowie Sprachen und Musik. Bei Michael sind es vor allem Mathematik, Medizin und Pflanzen. Da kennt er sich gut aus.“ Wie weit die beiden gekommen sind, dürfen sie aber noch nicht verraten. Nur so viel: Einer war sehr aufgeregt. „Michael war vor der Sendung in Hamburg so nervös, dass ich fast einen Arzt gerufen hätte“, verrät Wolf. Und auch wenn einer der Kandidaten mal auf dem Schlauch stand, gab es Unterstützung vom Moderator. „Jörg Pilawa ist wirklich sehr sympathisch und hilfsbereit. Der zwinkert einem dann schon einmal zu.“

Michael Schmiz will an die Stiftung Sankt Johannes spenden

Ein Termin für die Hochzeit von Bayernbub und Hessenmädl steht bereits fest. Am 21. April soll es soweit sein. Allerdings sei der Termin wegen Corona noch etwas vage, wie beide sagen. Dafür weiß Michael Schmiz bereits, was er mit seinem Anteil des Gewinns anstellen wird. „Ich werde einen Teil an die Stiftung Sankt Johannes spenden“, sagt Schmiz. Die Stiftung, die ihren Sitz in Marxheim hat, will in den nächsten Jahren in Oberhausen eine Einrichtung für geistig Behinderte errichten. Außerdem ist Schmiz vor kurzem Opa geworden. „Für meine Enkel will ich natürlich auch noch was zurücklegen. Vielleicht ist dann noch ein Ohrstecker für Daniela drin.“

Die Ausstrahlung von „Das Quiz mit Jörg Pilawa“ ist heute ab 16.10 Uhr in der ARD zu sehen.

