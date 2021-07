1000 Termine, kaum Resonanz

Wieder einmal hatten Bürgerinnen und Bürger im Kreis die Möglichkeit einer Sonderimpfung. 1000 Dosen AstraZeneca standen am 2. und 3. Juli bereit – doch nicht einmal 150 Menschen sind erschienen

Die Nachfrage war mehr als gering: Nur wenige Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen haben die Sonderimpfaktion am 2. und 3. Juli mit dem Impfstoff AstraZeneca wahrgenommen. Wie mehrfach angekündigt, standen dabei 1000 Termine zur Verfügung – mit verkürztem Zeitraum bis zur Zweitimpfung. Nach Informationen unserer Zeitung meldeten sich aber gerade einmal 183 Menschen dafür an. Tatsächlich erschienen sind lediglich 148 Personen. Potenziell buchen konnten den Termin alle Landkreisbürgerinnen und –bürger über 18 Jahren.

Dabei hatte Markus Schmola, Ärztlicher Leiter der beiden Impfzentren in Neuburg und Schrobenhausen, zuvor noch appelliert, dass es besonders wichtig sei, trotz der niedrigen Inzidenz die Wichtigkeit der Immunisierung nicht zu vergessen. „Wer jetzt die Möglichkeiten für eine Impfung wahrnimmt, kann nicht nur sorglos in den Urlaub fahren, sondern schützt im Herbst, wenn die Inzidenzen wieder steigen werden, sich selbst und sein soziales Umfeld“, wird er in einer Pressemitteilung zitiert.

Warum die Resonanz auf die Sonderimpfaktion so dürftig ausfiel, lasse sich nur schwer einschätzen, sagt BRK-Organisationsleiter Bernhard Pfahler. Das habe wohl mehrere Gründe. Zum einen bestehe eine allgemeine Verunsicherung in der Bevölkerung, was den Impfstoff AstraZeneca angeht. Die Altersbeschränkungen, die später wieder aufgehoben wurden. Die Krankheitsfälle, die sich eigentlich nur im Promillebereich abgespielt haben. Dazu die verkürzten Zeiträume bis zur Zweitimpfung. „Das alles hat wahrscheinlich viel ausgemacht.“ Andererseits, erklärt Bernhard Pfahler, spiele auch die inzwischen spürbare Impfmüdigkeit eine Rolle. „Mit der Inzidenz sind wir im Landkreis sehr weit unten.“ Laut Robert-Koch-Institut liegt der Wert zum Stand Sonntag, 4. Juli, bei 5,1 – und damit seit längerer Zeit stabil unter 10. Eine Tendenz, die bei einigen Druck und Bedürfnis schwinden lässt, sich impfen zu lassen. Wie der BRK-Organisationsleiter betont, sollte man die niedrige 7-Tages-Inzidenz allerdings nicht unterschätzen. „Wir wissen nicht, was der Herbst bringt.“ Steigende Infektionszahlen? Eine weitere Welle? Den nächsten Lockdown?

Deshalb rät auch Bernhard Pfahler eindringlich: „Leute, bitte, lasst euch impfen.“ Denn auch wenn die Impfung Bürgerinnen und Bürger nicht zu hundert Prozent vor einer Infektion mit dem Coronavirus abschirmen kann: Der Schutz vor dem Erreger ist trotzdem größer – und der Krankheitsverlauf weniger gravierend. (nr) Symbolfoto: dpa