Polizei Geisenfeld löst verbotene Grillfeier auf

Weil sich acht Personen in Geisenfeld zu einer Grillparty getroffen haben, musste die Polizei einschreiten. Was erwartet die Betroffenen tun?

In Geisenfeld sind die Beamten am Samstagabend, 17. April, auf eine verbotene Grillfeier gestoßen. Zuvor war ein Hinweis in der Dienststelle eingegangen, dass sich mehrere Personen aus verschiedenen Haushalten in der Rottenegger Straße aufhielten.

Polizei Geisenfeld: Die Anwesenden wollten keine Maske tragen

Als die Beamten eintrafen, haben sich laut Polizei alle acht Anwesenden geweigert, eine Maske zu tragen. Die Grillfeier wurde dennoch aufgelöst, gegen die acht Personen, die aus Geisenfeld, Ernsgaden, Kösching und Ingolstadt stammen, wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes nach dem Infektionsschutzgesetz eingeleitet. (nr)

