Rauschende Ballnacht beim Geschwader in Neuburg

Plus Der Geschwaderball ist einer der gesellschaftlichen Höhepunkte in Neuburg. Kommodore Thomas Früh lobte den hohen Stellenwert der Bundeswehr in der Stadt.

Von Doris Bednarz

Der Geschwaderball des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 war zum wiederholten Mal ein gesellschaftlicher Höhepunkt. Rund 310 Gäste genossen den sommerlichen Abend in der in Nato-Farben festlich geschmückten Flugzeughalle, die in den Tagen zuvor zum Ballsaal umfunktioniert und strahlend herausgeputzt worden war.

Ein gern gesehener Gast beim Geschwaderball: Oberst Thomas Früh begrüßte den Heimatabgeordneten, MdB Dr. Reinhard Brandl nebst seiner charmanten Begleitung Ines Held. Bild: Doris Bednarz Kurz nach 19 Uhr trudelten die ersten Gäste ein, dem Anlass entsprechend in Ballkleid, Anzug oder Ausgehuniform. Kommodore Thomas Früh ließ es sich nicht nehmen, jeden persönlich und bestens gelaunt per Handschlag zu begrüßen und zum Sekt-Empfang weiterzuleiten. Unter den Ballgästen weilten auch Heimatabgeordneter Reinhard Brandl nebst Begleitung Ines Held, die Stadträtinnen Doris Stöckl und Christiane Heyne, die ehemalige 2. Bürgermeisterin mit Gatten Wolfram, Bezirksrätin Martina Baur, zahlreiche Vertreter aus Wirtschaft Handel und Industrie, ehemalige Geschwaderangehörige, der Kommodore des Hubschraubergeschwaders 64 Laup- heim, Oberstleutnant Christian Mayer, sowie Oberst Miedler und Mahler vom österreichischen Bundesheer. Bereits zum dritten Mal fand der Ball auf der Nato-Basis statt Bereits zum dritten Mal fand der traditionelle Ball mit fliegerischem Flair auf der Nato-Basis statt und bot den Besuchern ein einmaliges Ambiente. Vor der Halle konnten die Gäste zwei Eurofighter und einen Hubschrauber besichtigen. Bei idealem Ballwetter nutzten viele Besucher die seltene Gelegenheit, sich vor den beeindruckenden Ausstellungsstücken ablichten zu lassen. Die Gäste genossen den gelungenen Ball mit der außergewöhnlichen Atmosphäre, der einen so großen Zuspruch nicht zuletzt von Geschwader-Angehörigen und Ehemaligen erfährt. „Die heutige Veranstaltung verdeutlicht einmal mehr die enge Verbundenheit des Geschwaders mit Neuburg und der ganzen Region. Wir sind tief verwurzelt“, erklärte der Kommodore in seiner Eröffnungsrede und lobte den hohen Stellenwert der Bundeswehr. In Neuburg spüre man die große Resonanz und das Miteinander der Bevölkerung mit dem Fliegenden Verband. „Wir von der Luftwaffe wollen die Chance nutzen und zeigen, was wir machen und wer die Menschen sind, die den Dienst für unser Land leisten“, informierte Thomas Früh und sah den Ball als Möglichkeit, um Kontakte zwischen den Ehemaligen, Aktiven und Freunden des Geschwaders herzustellen und zu bewahren. Die Eurofighter der Neuburger Alarmrotte stehen rund um die Uhr in Bereitschaft, um schnellstmöglich bereitzustehen und die Sicherheit der Lufthoheit im süddeutschen Luftraum zu wahren. Nach den Begrüßungsworten vom Kommodore zog es die ersten Tänzer zum Eröffnungswalzer auf das Parkett. Kurz darauf wurde bereits die Vorspeise serviert, das Hauptgericht war ein Buffet, bei dem sich jeder Besucher seine kulinarischen Leckerbissen aussuchen konnte. Rund 60 Soldaten haben für einen reibungslosen Ablauf des Balls gesorgt Nach Dessert und Mitternachtsbuffet war es zu vorgerückter Stunde an der Zeit, die rund 60 Soldatinnen und Soldaten zu würdigen, die in der Küche, am Buffet und im Service für kulinarischen Hochgenuss und einen reibungslosen Ablauf sorgten. Mit einem Blumenstrauß bedankte sich der Kommodore bei seiner Vorzimmerdame Marion Braunwarth, die ihm mit ihrer langjährigen Erfahrung eine große Hilfe war. Der seit Jahren für den Aufbau und die Organisation zuständige Thomas Boxdörfer konnte sich wie immer auf sein gut eingespieltes Team verlassen. Die Gäste würdigten das Organisationsteam mit begeistertem Applaus. Weiter ging es mit der Liveband „Smile“. Sie sorgte mit abwechslungsreicher Tanzmusik, lateinamerikanischen Rhythmen, aber auch Oldies für ausgelassene Stimmung und Leben auf dem Parkett, so dass die Tanzbegeisterten bis weit nach Mitternacht das Tanzbein schwingen konnten. Viele Bilder vom Ball gibt es online unter neuburger-rundschau.de/bilder.

