vor 43 Min.

Reinheitsgebot wird wieder gefeiert

Dabei spendiert die Stadt Freibier

Auch dieses Jahr stimmt Ingolstadt ein Loblied auf das Bier an: Von Freitag, 27., bis Sonntag, 29. April, findet das historische „Fest zum Reinen Bier“ statt, um den Jahrestag des Erlasses des Reinheitsgebots zu feiern. Das Fest findet rund um die Hohe Schule statt.

Am 23. April 1516 erließen die gemeinsam herrschenden Herzöge Wilhelm IV. und Ludwig X. in Ingolstadt ein Gesetz, das Gerste, Hopfen und Wasser als einzig zulässige Zutaten für die Bierherstellung festlegte. Mit dem Erlass des Reinheitsgebots wurde eine Vorschrift erlassen, die das Brauwesen nachhaltig beeinflusste und heute weltweit als Gütesiegel für den Geschmack und die Qualität bayerischer und deutscher Biere gilt.

Gaukler, Barden und Schausteller belustigen beim Fest die Besucher, auch ein mittelalterlicher Bierbrauer stellt sein Handwerk zur Schau. Neben den zahlreichen Attraktionen kann man bei Speis und Trank an den urigen Tischen vor der Hohen Schule, in der historischen Fasshalle und bei den ortsansässigen Gastronomen zusammensitzen. Das Mittelalterturnier der Ingolstädter Stadtwache, der historische Umzug am Eröffnungstag und die Auftritte von Herzogs Wilhelm IV. stehen auch in diesem Jahr auf dem Programm.

Am Freitag, 27. April, eröffnet der traditionelle Festumzug durch die Innenstadt die Feierlichkeiten. Um 14.30 Uhr finden die Aufstellung und der Abmarsch des Umzugs vom Rathausplatz durch die Fußgängerzone statt. Die geplante Route führt vom Rathausplatz über die Hohe Schule zum Paradeplatz und schließlich über den Viktualienmarkt zur Dollstraße.

Um 15.16 Uhr wird das Gebot erneut verkündet

Schließlich ziehen der Herzog und sein Gefolge unter dem Jubel der Zuschauer auf dem Platz vor der Hohen Schule ein. Dort findet dann um genau 15.16 Uhr die Verkündung des Reinheitsgebotes statt. Am Samstag und Sonntag tritt der Herzog dann jeweils um 12 Uhr und um 15.16 Uhr erneut auf.

Zudem spielen rund um die Hohe Schule viele Musikgruppen, unter anderem Neumentroll, Zackenflanke, Fatzwerk, Totus Gaudeo und Trollfaust.

Anlässlich des Festes fließt am Sonntag ab 11 Uhr Freibier aus dem Bierbrunnen. Wenn entweder 40 Minuten vorbei sind oder 40 Liter ausgeschenkt wurden, endet die Ausgabe. Es wird maximal einmal nachgefüllt, das Mindestteilnahmealter beträgt 16 Jahre. (nr)

Alles Wichtige zum Fest gibt es im Internet unter www.1516-ingolstadt.de