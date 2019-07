vor 26 Min.

Rennertshofen: Countdown für Premiere von „Susanna“

Freilicht-Schauspiels „Susanna“ in Rennertshofen: Die Proben laufen täglich. Regisseur Gundolf Hunner will nämlich nichts dem Zufall überlassen.

Von Michael Geyer

Nur noch ein paar Tage haben die Akteure des Historischen- und Festspielvereins Rennertshofen Zeit, um ihrem Schauspiel „Susanna“ den letzten Schliff zu verpassen. Das dramatische Historienspiel handelt von „Liebe, Leid und Tod der Susanna Jakobäa Krafftin“, so der ursprüngliche Titel, der 1948 zum ersten Male gespielten Fassung, die seit 1999 mehrere Änderungen erfahren hatte. Zum vierten Male spielt der Verein nun die neue Version von „Susanna“. Premiere ist am Freitag, 26. Juli, um 21 Uhr.

„Susanna“-Regisseur Gundolf Hunner will in Rennertshofen nichts dem Zufall überlassen

Die Proben finden seit Anfang vergangener Woche durchgehend auf dem Platz vor der Kirche statt, wo inzwischen die Bühne aufgebaut ist. Weil Regisseur Gundolf Hunner nichts dem Zufall überlassen will, feilt er an jeder Szene von „Susanna“, korrigiert hier oder fordert mehr Lautstärke und verbessert dort, damit sich alles in das große Ganze eines dramatischen und lebendigen Bildes einfügt. „Ich bin schon sehr zufrieden“, zieht er eine Zwischenbilanz und blickt trotz der großen Konkurrenz durch andere Veranstaltungen den beiden Aufführungswochenenden zuversichtlich entgegen. „Rennertshofen hat einen guten Ruf. Das soll Anreiz sein, dass sich viele für „Susanna“ entscheiden.“

Regisseur Gundolf Hunner (links) hat die Fäden des Schauspiels in der Hand. Bild: Michael Geyer

Das Schauspiel spielt in Rennertshofen im Jahr 1632. Am 14. und 15. April standen sich die Truppen Gustav Adolfs von Schweden und das Heer Tillys südlich von Rain am Lech in einer entscheidenden Schlacht gegenüber. In diesen Tagen kehrte Susanna von einem Besuch bei ihrer Base in Rain in ihre Heimat Rennertshofen zurück. Bei Marxheim rettete sie den vom Pferd in die Donau gestürzten Schwedenoberst „von Sperreuth“ vor dem Ertrinken. Zum Dank für ihre Tat erhielt sie von ihm einen Schutzbrief, der den Bürgern von Rennertshofen Verschonung zusagt. Es dauert nicht lange und die marodierenden und mordenden schwedischen Landsleute ziehen auch auf Rennertshofen zu und stehen vor dem verschlossenen Tor. „Wir müssen das Tor aufmachen lassen. Wenn die schwedischen Landsknechte an unseren Mauern keinen Widerstand erfahren und ich meinen Schutzbrief zeig´, bleiben wir sicher verschont“, fleht Susanna ihre Mitbürger an. Trotz gegenteiliger Meinung wird das Westtor geöffnet.

Eine Szene probten die rund 100 Akteure bei „Susanna“ ganz genau

Die rund 100 Akteure probten am Dienstagabend vergangener Woche genau diese Szenen. Zum ersten Male sind auch schwedische Reiter mit dabei. Am Westtor, dem Schwedentor, haben sie sich zusammen mit ihren Soldaten mit langen Hellebarden versammelt, das Volk beobachtet ahnungsvoll die Szenerie. „Und los“, gibt der Regisseur das Zeichen. Die Reiter und Hellebardenträger preschen los, Kinder weinen, Frauen schreien, Männer fluchen und alle fliehen in panischer Angst vor dem Feinde. Von Sperreuth fordert den Schutzbrief ein und verkündet, dass die Rennertshofener seinen Soldaten Unterkunft und Verköstigung gewähren müssen. Es kommt zu Rangeleien zwischen den Rennertshofenern und den Soldaten.

„Susanna“-Darstellerin Aimee Hartwig spürt noch keinerlei Nervosität

Es ist eine Mischung aus Erwartung, Freude und Anspannung, die sich bei den Schauspielern feststellen lässt. Susanna-Darstellerin Aimee Hartwig spürt noch keinerlei Nervosität: „Wir haben seit Oktober sehr viel Zeit investiert und so viel geprobt. Das wird alles sehr gut!“ Auch Lara Sohn, die Susannas Schwester Ulrike spielt, freut sich auf die Premiere und strahlt bemerkenswerte Sicherheit aus: „Das Lampenfieber wird nur kurz anhalten und dann dem Platz machen, was wir können.“ Dr. Walter Ackermann mimt wieder einmal den „Stiegler“. Dessen Charakter beschreibt er als „ein Raubein und ein liederlicher Raufbold, der überall da ist, wo durch den Krieg viel Geld zu verdienen ist“. Der Routinier fürchtet höchstens einen totalen Textaussetzer, ansonsten kann nichts mehr schiefgehen. Zum ersten Male ist Peter Fürst in der Rolle des Pfarrers dabei. „Susanna ist lebendig gewordene Heimatgeschichte. Ein Ort spielt sich selber. Die Schauspieler nehmen die Zuschauer mit und lassen sie eindrucksvoll erleben, wie hart diese Zeit war“, ist er von „Susanna“ überzeugt.

Tickets und Infos online unter https://susanna-festspielverein.de/

