Rennertshofen

Gemeinde Rennertshofen kauft das alte Kino

Die Marktgemeinde kauft das alte Kino in Rennertshofen. Darin soll ein Kulturtreff und ein Café entstehen.

Plus Nach Jahren des Leerstands soll dort ein Kulturtreff für örtliche Vereine entstehen. Den Anstoß gaben die Theaterfreunde. Warum die politische Entscheidung so schwer fiel.

Von Manfred Dittenhofer

Das ehemalige Kino in Rennertshofen fristet seit Jahren ein stilles Dasein. Jegliche Wiederbelebungsgedanken haben sich immer wieder zerschlagen. Nun aber kommt Leben in das Gebäude. Denn nach einer nichtöffentlichen Marathon-Sitzung am Dienstag und Mittwoch hat der Rennertshofener Gemeinderat mit einer knappen Mehrheit beschlossen, das Gebäude zu kaufen und die dringend notwendigen Sanierungsmaßnahmen durchzuführen, um die Räumlichkeiten den Theaterfreunden Rennertshofen zur Verfügung zu stellen. Deren Antrag gab den Anstoß für die heiß diskutierte Entscheidung.

