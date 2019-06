19.06.2019

Richard-Wagner-Straße bald fertig

Viel befahrene Route wird früher für Verkehr freigegeben

Der erste Bauabschnitt der Sanierung der Richard-Wagner-Straße läuft seit Anfang dieser Woche und wird am 21. Juni abgeschlossen sein. Der zweite Bauabschnitt konnte jetzt vorverlegt werden und beginnt nicht wie geplant am 8. Juli, sondern bereits kommenden Montag, 24. Juni. Die Bauzeit dauert dann bis 30. Juni. Das teilt die Stadt mit. Somit wird eine der viel befahrenen Routen durch Ingolstadt früher als geplant wieder voll für den Verkehr freigegeben werden können.

Die Richard-Wagner-Straße wird zwischen Audi Ring und Permoserstraße in zwei Bauabschnitten saniert. In einer ersten Phase werden die südlichen Fahrspuren erneuert, in der zweiten Phase die nördlichen Fahrspuren. Die jeweiligen Fahrbahnen müssen dafür vollständig gesperrt werden.

Während Fußgänger und Radfahrer von der Maßnahme nicht betroffen sind, beeinträchtigt diese natürlich den Autoverkehr.

In der gesamten Bauzeit wird der Verkehr vom Audi-Ring in Richtung Permoserstraße über die Neuburger Straße umgeleitet. Der Verkehr in der Gegenrichtung von der Permoserstraße zum Audi-Ring bleibt zweispurig in der Richard-Wagner-Straße und wechselt in der zweiten Bauphase auf die andere Seite.

Der Anlieferverkehr für den Westpark über die Richard-Wagner-Straße kann in der ersten Phase ungehindert erfolgen. In der 2. Bauphase ab dem 24. Juni ist der Anlieferverkehr in den Westpark bis 30. Juni nicht möglich. (nr)

Themen Folgen