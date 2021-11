Rohrenfels

vor 47 Min.

Bei Stromausfall rückt die Wagenhofener Wehr aus

Das Feuerwehrhaus in Wagenhofen wird neu gebaut. Dort wird dann auch der Notstrom-Anhänger untergebracht.

Plus Der Freistaat rüstet die Feuerwehren in Bayern mit Geräten für den Katastrophenfall aus. Eines davon soll künftig im neuen Feuerwehrhaus in Wagenhofen untergebracht werden.

Von Claudia Stegmann

Die Feuerwehr in Wagenhofen wird künftig Herr über einen Notstromerzeuger sein, der allen Feuerwehren im Landkreis zur Verfügung stehen wird. Der Anhänger wird im neuen Feuerwehrhaus untergestellt, das die Gemeinde für die Wagenhofener Wehr bauen wird. Aus diesem Grund wird das Gerätehaus auch drei statt zwei Stellplätze bekommen.

