Schätzen Sie selbst: Wie hat sich Neuburg in den vergangenen Jahren verändert?

Plus Schuldenstand, Mieten, Kita-Plätze: Testen Sie in interaktiven Grafiken, ob Sie mit Ihrer Einschätzung, wie sich Neuburg entwickelt hat, richtig liegen.

Von Fabian Kluge

Am 15. März wählen die Neuburger ihren nächsten Oberbürgermeister und einen neuen Stadtrat. Neben der Persönlichkeit der Kandidaten und der Parteienpräferenz wird bei vielen Wählern auch eine Rolle spielen, wie sich Neuburg in den vergangenen Amtszeiten verändert hat. Auch wenn manche Faktoren kaum mit der Stadtpolitik zusammenhängen, spielen diese Dinge aber durchaus eine Rolle bei der Wahlentscheidung. Die folgenden Grafiken geben einen Anhaltspunkt dafür. Sie sind so aufbereitet, dass Sie selbst eine Einschätzung abgeben können. Klicken Sie dafür einfach auf den letzten angezeigten Punkt und ziehen Sie die Kurve bis zum Jahr 2019. Wenn Sie Ihre geschätzte Verlaufskurve eingezeichnet haben, wird die Auflösung mit einer kurzen Erklärung eingeblendet.

Wie viele Menschen wohnen in Neuburg? Ergebnis anzeigen Zurücksetzen Die Einwohnerzahl in Neuburg ist in den vergangenen Jahren um knapp 2000 gestiegen. Einen kontinuierlichen Zuwachs gab es seit 2011. Miete: Wie viel kostet ein Quadratmeter in Neuburg? Ergebnis anzeigen Zurücksetzen In den vergangenen zehn Jahren hat sich der Mietpreis pro Quadratmeter in Neuburg fast verdoppelt - von 5,40 Euro 2009 zu aktuell 9,20 Euro. Wie viel verdient ein Arbeitnehmer in Neuburg im Monat? Ergebnis anzeigen Zurücksetzen Die Löhne in Neuburg sind in den vergangenen Jahren fast kontinuierlich gestiegen. Einzige Ausnahme: Die Wirtschaftskrise in den Jahren 2008/2009. Wie hoch ist die Arbeitslosenquote in Neuburg? Ergebnis anzeigen Zurücksetzen Die Arbeitslosenquote ist in den vergangenen Jahren in Neuburg gesunken. Den Höchststand in letzter Zeit gab es wieder im Krisenjahr 2009. Wie viele Fahrzeuge gibt es in Neuburg? Ergebnis anzeigen Zurücksetzen Zu den Fahrzeugen zählen nicht nur Autos, sondern alle Gefährte, die angemeldet werden müssen. Die Zahl hat sich im Vergleich zu 2009 fast verdreifacht. Wie viele Menschen fahren in Neuburg mit dem Stadtbus? Ergebnis anzeigen Zurücksetzen Wie viele Besucher verzeichnen Neuburgs Bäder? Ergebnis anzeigen Zurücksetzen Die Ausschläge 2003 und 2009 sind mit den heißen Sommern zu erklären. Die Zahlen umfassen die Besucher des Frei- und Hallenbads. Wie viele Kita-Plätze gibt es in Neuburg? Ergebnis anzeigen Zurücksetzen In Neuburg steigt der Bedarf nach Kita-Plätzen immer weiter. Das liegt am Wachstum der Stadt und den Neubaugebieten, wo viele junge Familien wohnen. Wie viele Menschen arbeiten in der Neuburger Stadtverwaltung? Ergebnis anzeigen Zurücksetzen Die steigende Zahl der Mitarbeiter in der Stadtverwaltung in Neuburg hängt auch mit den neuen Einrichtungen für Kinder zusammen. Wie viele Parkplätze gibt es in Neuburg? Ergebnis anzeigen Zurücksetzen 2020 wird die Zahl der Parkplätze erneut steigen, da die Schlösslwiese erweitert und das Parkhaus am Hallenbad gebaut werden. Wie viele Schulden hat Neuburg? Ergebnis anzeigen Zurücksetzen Der Ausschlag 2014 lag unter anderem am Neubau der Schwalbanger-Schule in Neuburg. 2020 könnte der Schuldenstand wieder steigen. Wie viele Wohneinheiten genehmigt Neuburg pro Jahr? Ergebnis anzeigen Zurücksetzen Ab den Jahren 2010/2011 ist zu erkennen, dass es auch in Neuburg zu einem regelrechten Bauboom gekommen ist. Dieser hält nach wie vor an. Auch Neuburg sehnt sich mittlerweile nach Bauplätzen. Wie viele Übernachtungen verzeichnet Neuburg pro Jahr? Ergebnis anzeigen Zurücksetzen Quellen der zugrundeliegenden Zahlen: Bundesagentur für Arbeit, immowelt.de, Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen, Stadt Neuburg, Stadtwerke Neuburg, Statistisches Landesamt Bayern. Über das Projekt: Unser Grafik-Analyse der Amtszeit von Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling ist inspiriert von Projekten der New York Times und des Bayerischen Rundfunks.

