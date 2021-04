Schnelltests: Standort steht jetzt fest

Neues Schnelltestzentrum für Schrobenhausen

Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen richtet in der städtischen Dreifachturnhalle in der Georg-Leinfelder-Straße in Schrobenhausen ein Corona-Schnelltestzentrum ein, teilt das Landratsamt in einer Pressemitteilung mit. Die Entscheidung für den Standort sei am Mittwoch nach einem gemeinsamen Ortstermin von Landrat Peter von der Grün, Bürgermeister Harald Reisner sowie dem Kreiskrankenhaus und dem BRK-Kreisverband, die das Schnelltestzentrum betreiben werden, gefallen. Die Eröffnung ist für den 26. April 2021 geplant. Ab dann sollen im Schnelltestzentrum Schrobenhausen bis zu 400 Schnelltests täglich möglich sein. (nr)