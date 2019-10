vor 35 Min.

Schon wieder gibt‘s Grund zum Feiern bei Familie Brems

Nur eine Woche nach dem 100. Geburtstag von Oma Magdalena Brems in Neuburg lacht das Glück für Enkelin Franziska. Das ist der Grund dafür.

Von Manfred Rinke

Erst vor ein paar Tagen herrschte Hochstimmung im Hause Brems in Hessellohe. Da hatte nämlich Magdalena Brems ihren 100. Geburtstag gefeiert. Nur eine Woche nach dem erfreulichen Ereignis folgte am Samstag das zweite: Ihre Enkelin Franziska wurde als Gewinnerin unseres Bilderrätsels gezogen und durfte sich über 1000 Euro freuen, die ihr NR-Redaktionsleiter Manfred Rinke überreichte.

Sehr oft hat die 25-Jährige in den vergangenen Jahren schon bei den Bilderrätseln mit geraten. Doch auch wenn die Lösungen immer stimmten, auf einen Anruf von der Augsburger Allgemeinen wartete sie bislang vergeblich. Das änderte sich am Samstag. Nachdem Franziska Brems das richtige Lösungswort – es hieß Zahnstein – durchgegeben hatte, klingelte am Nachmittag schließlich das Telefon. Und es dauerte nicht lange, da bekam die junge Frau auch schon Besuch von der Lokalredaktion.

Die Gewinnerin des Bilderrätsels aus Neuburg würde gerne Wien bereisen

Die Freude bei ihr, ihren Eltern Marianne und Georg sowie Oma Magdalena war natürlich riesig. Was sie denn nun mit dem überraschenden Geldsegen anfangen wolle, wurde sie gefragt. Nachdem zunächst ein Besuch des Nürnberger Christkindlmarktes genannt worden war, stellte sich eine Reise nach Wien als großer Wunsch heraus, den sich die junge Frau nun erfüllen kann. Neben dem dafür notwendigen Geld hätte sie jetzt auch noch die Zeit für einen Abstecher in die österreichische Hauptstadt. Denn nach dem Abschluss ihres Informatik-Studiums ist sie gerade noch auf der Suche nach einem passenden Job.

Zweimal in kurzer Zeit gab es nun in der Heimatzeitung etwas zu lesen über Familie Brems. Könnte gut sein, dass aller guten Dinge drei sind. Denn nach dem 100. Geburtstag von Oma Magdalene und dem Gewinn für Franziska könnte als Dritter der Familien-Kater in den Mittelpunkt rücken. Der soll nämlich sprechen können.

Themen folgen