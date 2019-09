vor 29 Min.

Seit 70 Jahren produziert Audi in Ingolstadt

Beliebt war es am Jubiläums-Wochende, mit den ersten in Ingolstadt produzierten Fahrzeugen, den DKW Schnelllastern, eine Runde zu drehen.

Beim Jubiläum konnte man – unter anderem – mit DKW-Schnelllastern ein Ründchen drehen

Am Wochenende wurde auch 70 Jahre Audi in Ingolstadt gefeiert. Es gab einen Erlebnistag im Audi Forum für die Audi-Mitarbeiter und ein Event am Sonntag, dem Tag des offenen Denkmals, in der Ingolstädter Innenstadt für alle Interessierten. Das Motto: „70 Jahre Audi in Ingolstadt: gestern – heute – morgen“.

Mehrere tausend Audianer konnten sich am Samstag bei speziellen Führungen per Fahrrad oder Bus ganz neue Perspektiven auf das Werk erschließen. Im Fokus standen dabei die architektonische und nachhaltige Entwicklung des Standortes. Am Sonntag hatte der Automobilhersteller Besucher aus Stadt und Region zu einer Ausstellung historischer Fahrzeuge und mit Musik der Audi Bläserphilharmonie auf dem Josef-Strobl-Platz empfangen. Zu sehen war dort auch das erste in Ingolstadt produzierte Modell, der DKW F89 L Schnelllaster. (nr)

