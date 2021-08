Serie

18:55 Uhr

"Des oide Glump": Mit dem Anzug aus Papier bestattet

Leichenhemd und Anzug aus Papier wurden in einer mittlerweile nicht mehr existenten Schreinerei in Karlshuld gefunden – dort wurden auch Särge hergestellt. Offenbar hielt der Schreiner auch eine Auswahl an Papier-Totenhemden bereit.

Plus In einer ehemaligen Schreinerei in Karlshuld ist ein altes Leichenhemd gefunden worden – aus Papier. Warum es gerade dort entdeckt wurde und weshalb es früher üblich war, Menschen in diesem Material zu begraben.

Von Andrea Hammerl

„Nachhaltigkeit war entscheidend“, sagt Museumsleiter Fritz Koch mit Blick auf die Leichenbekleidung aus Papier, die zusammengelegt im Museumsdepot in der Alten Putzerei in einer Pappschachtel aufbewahrt wird. Nachhaltigkeit insofern, als Kleidung in früheren Zeiten sehr teuer war und über Jahre getragen wurde. Die wenigsten konnten es sich leisten, Angehörige in teuren, handgemachten Kleidungsstücken zu bestatten – sie wurden lieber weitervererbt. „Daher gab es einfache Leinenhemden oder als billigste Version ein Leichenhemd aus Papier“, erklärt der Historiker und Volkskundler. Dass das papierne Leichenhemd in der alten, mittlerweile abgerissenen Schreinerei Breu in Karlshuld auf dem Dachboden zum Vorschein gekommen war, erklärt Koch so, dass der Schreiner eben nicht nur Särge herstellte, sondern auch solche Leichenhemden auf Vorrat hielt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen