09.01.2020

Sie helfen jenen, denen es nicht so gut geht

Der VdK-Ortsverband Königsmoos sucht Ehrenamtliche im Vorstand

Bei der Mitgliederversammlung des VdK Königsmoos, die traditionell in die Weihnachtsfeier integriert wird, unterstrich Kreisvorsitzender Bernhard Peterke die Wichtigkeit des VdK in unserer Zeit: „Das Solidaritätsprinzip zwischen Jung und Alt, Gesund und Krank, Arm und Reich muss erhalten bleiben. Der VdK versteht sich als Interessensvertretung für Menschen, für die sich oftmals leider nur wenige interessieren – für Rentner, Menschen mit Behinderung, chronisch Kranke, Pflegebedürftige und ihre Angehörigen.“ Dafür engagieren sich die Ehrenamtlichen in den Ortsverbänden, die auch für die „Helft Wunden heilen“-Aktion in den Gemeinden Geld sammeln. Bürgermeister Heinrich Seißler bestätigte die gute Arbeit des VdK-Vorstands.

Der hatte im vergangenen Jahr unter anderem die Maifeier und einen Ausflug nach Dietfurt organisiert. Dieses Jahr soll es am 5. Juni nach Dillingen gehen. Darüber hinaus stehen Neuwahlen des Vorstands an. Dafür sucht der Ortsverband noch Aktive: „Wir brauchen unbedingt noch Personen, die uns in der Vorstandschaft unterstützen“, sagte Vorsitzender Wolfgang Brüderle.

Zuletzt wurden langjährigen Mitglieder geehrt. Bedauerlicherweise waren von den 22 Mitgliedern, die eine Auszeichnung erhalten, nur zwei bei der Versammlung anwesend. Es folgte eine lustige Weihnachtsgeschichte und ein kleines Gedicht, vorgetragen von Maria Felbermeier. (nr)

