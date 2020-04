Sie verlassen den Gemeinderat Oberhausen

Plus Oberhausens Bürgermeister Fridolin Gößl verabschiedet in der Sitzung insgesamt drei Gemeinderäte. Welche Themen wurden außerdem besprochen?

Eine Verabschiedung in dieser Form hätte sich niemand von ihnen vorstellen können. Bei der 101. Sitzung der auslaufenden Legislaturperiode des Gemeinderates Oberhausen verabschiedete Bürgermeister Fridolin Gößl drei Gemeinderäte. Am 7. Mai wird die konstituierende Sitzung des neu zusammengestellten Gemeinderates stattfinden. Darin werden Michelle Kugler, Roland Geiger und Hermann Steger nicht mehr vertreten sein. Fridolin Gößl bedankte sich bei den dreien für ihr Engagement.

Drei Räte verlassen das Gremium in Oberhausen

Michelle Kugler arbeitete eine Legislaturperiode in dem Gremium mit. Als Jugendreferentin und mit Sitz im Kindergartenbeirat setzte sie sich vor allem für die Belange der jüngsten Gemeindebewohner ein. Roland Geiger wurde 2008 in den Gemeinderat gewählt und saß im Bau- und Rechnungsprüfungsausschuss. Der Breitbandausbau war ihm ein großes Anliegen. Technische Innovationen, die den Oberhausenern das Leben angenehmer machten, interessierten ihn sehr. Außerdem wirkte er bei der Dorfplatzerneuerung in Sinning mit.

Hermann Steger kam 2003 als Nachrücker in den Oberhausener Gemeinderat. Im Hauptverwaltungsausschuss und im Rechnungsprüfungsausschuss wirkte er mit. Er setzte sich für nachhaltige Energiekonzepte ein und hielt enge Verbindung zur Bürgerenergiegenossenschaft. „Heute werden energiesparende Pumpen bei Gemeinden von der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau, Anm. d. Red.) gefördert. Hermann Steger hatte die vorher im Einsatz gewesenen Energieverschwender bereits vor zehn Jahren auf dem Schirm und deren Austausch angeregt“, erzählte Gößl aus der Zeit des Gemeinderates. Groß Abschied konnte wegen der akutellen Lage nicht gefeiert werden.

Mit diesen Themen beschäftigte sich der Gemeinderat Oberhausen