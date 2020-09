vor 2 Min.

So mystisch ist das Maislabyrinth in Radersdorf

Plus Wo geht’s lang? Diese Frage stellt man sich öfter bei einem Ausflug ins Maislabyrinth in Radersdorf bei Kühbach. Die Besucher suchen Fragestationen und auch irgendwann wieder den Ausgang.

Von Gloria Geissler

Vor einem tut sie sich auf: eine meterhohe Wand aus grünen Maisstauden. Links und rechts ein schmaler Weg, der ins Nirgendwo zu führen scheint. Wohin gehen, stellt sich jeder zwangsläufig die Frage.

Hans Tyroller aus Radersdorf bei Kühbach ist der Herr und Meister eines scheinbar unüberschaubaren grünen Irrgartens. Seit 2003 verwandelt der Landwirt seinen knapp drei Hektar großen Acker hinter dem Wohnhaus in ein Labyrinth. In diesem Jahr hat es die Form eines Elchs. Im Labyrinth gibt es 15 Stationen mit Fragen und je drei möglichen Antworten. Die Kinder rätseln andere Fragen als die Erwachsenen, aber alle haben ihren Spaß und am Ende der Saison gibt es sogar noch etwas zu gewinnen, falls man alle Fragen richtig beantwortet und seinen Zettel an der Kasse abgegeben hat.

Die Vorbereitungen für das Maislabyrinth in Radersdorf beginnen im Frühjahr

Die Vorbereitungen fürs Labyrinth beginnen im Frühjahr. Mit dem Maissägerät sät Tyroller den gesamten Acker ein und markiert mit kleinen Stecken markante Koordinatenpunkte. Vier Stunden dauert das Aufsprühen der Kalkspur mit dem Messrad, mit dem die zuvor festgelegten Konturen seines exakt festgelegten Motivs aufgezeichnet werden. Mit einer Drohne kann Tyroller sicher stellen, ob alles stimmt. Im Verlauf werden die Wege mit einem speziellen Rasenmähertraktor gespurt, anschließend wird entlang der Wege nachgesät, damit die Gänge sich richtig abzeichnen. Im Gegenzug entfernt er überbordende Maisstauden, um die Wege freizuhalten. Die Feinarbeit erledigt Tyroller per Hand mit der Hacke.

Viel Arbeit steht noch einmal kurz vor der Eröffnung an: Die die Wege überwuchernden Blätter werden mit einer Alulatte weggeschlagen und weggerecht. Ab Mitte Juli geht es dann los. Die Schlauen orientieren sich vor dem Eintritt in den Irrgarten: Am Eingang sind die 15 Stationen eingezeichnet. Dass man sie auf Anhieb findet, ist eher unwahrscheinlich. Im Irrgarten ist das Verlaufen jedenfalls im Preis inbegriffen.

Neben dem Labyrinth in Radersdorf gibt es gleich daneben neue Attraktionen für die Besucher

Vor und nach dem Besuch im Labyrinth können die Kinder noch Zeit auf dem umfangreichen Spielplatz verbringen. Wegen der Corona-Pandemie haben die Tyrollers ihren Spielplatz erweitert, um genügend Platz für alle Besucher zu haben. Neu sind in diesem Jahr eine Picknick-Wiese, ein Klettergerüst, ein großes Tipi, ein keltisches Kegelspiel und ein Geschicklichkeitsspiel. Außerdem können die Mädchen und Buben im Sandkasten nach Edelsteinen suchen oder sich ein am Kassenhäuschen gekauftes Eis schmecken lassen.

Geöffnet ist das Maislabyrinth in diesem Jahr bis zum 3. Oktober täglich bereits ab 10 Uhr, damit sich nicht zu viele Besucher gleichzeitig in den engen Maisgassen vergnügen. Ende ist um 20 Uhr.

Die Eintrittspreise liegen bei fünf Euro für Erwachsene und vier Euro für Kinder. Eine Familienkarte für zwei Erwachsene und zwei Kinder liegt bei 15 Euro.

