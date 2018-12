22.12.2018

„Spätlese“ trifft auf Nachwuchsmusiker

Gleich drei Ensembles treten am Sonntag beim Weihnachtskonzert der Marktkapelle in Rennertshofen auf

Die Musikanten der Marktkapelle greifen am morgigen Sonntag, 23. Dezember, um 17 Uhr mit festlicher und besinnlicher Musik die langjährige Tradition des Weihnachtskonzertes auf. Gleich drei Gruppen laden dieses Jahr zur musikalischen Einstimmung auf Weihnachten in die Rennertshofener Pfarrkirche Sankt Johannes Baptist ein.

Zum ersten Male geben bei einem Konzert die Damen und Herren der „Spätlese“ ihre musikalische Visitenkarte ab. Unter der Leitung von Gerhard Reichl erlernen spätberufene Musikfreunde ein Blasinstrument und wollen mit den zwei Weihnachtsliedern „Macht hoch die Tür“ und „O du fröhliche“ ihr Können unter Beweis stellen. Auch die Nachwuchsmusiker der Jugendkapelle Rennertshofen unter der Leitung von Magdalena Rehm sind mit dabei. Sie haben „Christmas Angels“ von James Curnow, „Cinderella Dance“ von Karel Svoboda und „Let it snow! Winterwonderland – A Holiday Medley“ vorbereitet. Dirigent Klaus Gottschall, Leiter der Marktkapelle, wurde bei seiner Musikauswahl mit „Träume unterm Christbaum“, einer Komposition von Robert Stolz, in den 50er Jahren fündig. Bei Tom Traubert’s Blues „Waltzing Matilda“ darf man allerdings nicht an eine walzertanzende Frau denken. Das Lied erinnert eher auch an die Weihnachtsgeschichte, in der Josef und Maria auf dem Weg nach Bethlehem sind, erzählt es doch die Geschichte eines Wanderarbeiters, der mit seinem Umhängebeutel für alle seine Utensilien, der Matilda, auf der Wanderschaft, der Walz, ist. Das Wort „Waltzing“ geht also auf das Wort Walz zurück. Mit „One life“, einem modernen Werk des jungen Komponisten Thiemo Kraas, will die Kapelle dessen Intention, die Einzigartigkeit eines jeden einzelnen Lebens darzustellen, zu Gehör bringen. Festliche Weihnachtsklänge verspricht das „Christmas Festival“ von Leroy Anderson, in dem der Komponist nicht nur bedeutende Weihnachtslieder bearbeitet, sondern einige davon auch gleichzeitig in den verschiedenen Registern versteckt hat. Mit einem gemeinsamen Weihnachtslied aller drei Gruppen endet das Konzert.

Der Eintritt zu der Veranstaltung ist zwar frei, doch werden Spenden gerne angenommen. Nach dem Konzert laden die Musikanten die Zuhörer zum Plausch vor der Kirche bei Glühwein ein. (mg)

Themen Folgen