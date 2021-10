"Bauer sucht Frau" 2021

18:29 Uhr

Neuburger Stadtrat im TV: So liefen die Dreharbeiten für „Bauer sucht Frau“

Vier Frauen für Peter Ziegler: Der 26-jährige Stadtrat aus Neuburg will in der bekannten RTL-Show „Bauer sucht Frau“ seine Traum-Partnerin finden. Ab Montag, 1. November, wird ein Millionenpublikum mitverfolgen, ob er damit Erfolg hatte.

Plus Der Neuburger Stadtrat Peter Ziegler ist Kandidat der bekannten Kuppel-Show "Bauer sucht Frau" bei RTL. Vor der Ausstrahlung der ersten Folge spricht er über Kennenlern-Druck vor der Kamera und die Vorwürfe, dass vieles gestellt sei.

Von Andreas Zidar

Wer in diesen Tagen an den richtigen Stellen in Neuburg hinhört, der erfährt: Peter Ziegler soll eine neue Freundin haben. Eine Nachricht, die aktuell von besonderer Bedeutung ist. Der 26-jährige Stadtrat ist Kandidat der bekannten TV-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“. Das, was RTL ab Montag, 1. November, ausstrahlt, ist längst im Kasten. Offiziell bestätigen kann Ziegler seinen (möglicherweise) neuen Beziehungsstatus zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Aber er kann berichten, wie die Dreharbeiten liefen – und inwiefern ihm der Sender vorschrieb, wie er sich zu verhalten hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen