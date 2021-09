Stadtteilcheck (9)

Bruck/Maxweiler: Wohnen neben dem historischen Gutshof

Nachweislich ein guter Spielplatz: Der Neuburger Ortsteil Bruck ist mit mehreren Spielplätzen sehr kinderfreundlich. Generell zieht der Ortsteil mit seinem ländlichen Charakter und der Nähe zum Auwald junge Familien an. Auch in Maxweiler können sich die Kinder auf einem naturnahen Spielplatz gleich am Ortseingang austoben.

Plus In Bruck, Maxweiler und Rohrenfeld gibt es zahlreiche historische Gebäude. Der Gutshof mit Golfanlage zieht zahlreiche Besucher von außerhalb an. Ein eigener Bahnhof sorgt nicht nur für Freude

Von Anna Hecker

Mitten zwischen der B16 und den Donau-Auen liegen die Neuburger Ortsteile Bruck und Maxweiler. Die auf den ersten Blick sehr beschaulichen Gemeinden warten mit einigen Besonderheiten auf, die mühelos in eine andere Zeit zu versetzen vermögen. Wo kann man denn auch sonst eine alte Kegelbahn sehen, die in ein waschechtes Gutsgelände eingebettet ist? Zwar wird Rohrenfeld, wo sich das Gut und unter anderem der Bahnhof befinden, als eigener Stadtteil in Neuburg geführt, prägt aber die Bürgerinnen und Bürger von Bruck und Maxweiler spürbar. Nicht nur, weil der dort gelegene Golfplatz der Wittelsbacher immer wieder zahlreiche Gäste an den Stadtrand lockt.

