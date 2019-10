00:32 Uhr

Strommast zum Einsturz gebracht

Traktor fängt Feuer. Strom fällt aus

Ein 69-Jähriger hat mit seinem Traktor samt angehängtem Mulcher durch einen Unfall einen Stromausfall in den Gemeinden Buxheim, Tauberfeld und Wolkertshofen verursacht. Das teilt die Polizei mit. Was war passiert? Gegen 10.45 Uhr war es am Mittwoch auf einem Acker nördlich der Kreisstraße zwischen Wolkertshofen und Buxheim zu dem Unfall gekommen. Der Traktorfahrer war den weiteren Angaben der Polizei zufolge mit Mulcharbeiten auf dem Feld beschäftigt und hatte den Abstand zu einem auf dem Feld stehenden Strommasten offensichtlich falsch eingeschätzt. Das Mulchgerät des Traktors prallte gegen den Strommasten, worauf dieser umknickte und die Stromkabel rissen. Aus Sicherheitsgründen blieb der Traktorfahrer zunächst auf seinem Gefährt und verständigte seinen Sohn, der kurz darauf auf dem Acker eintraf. Da sich jedoch zwischenzeitlich der Ackerboden entzündete und die Flammen auf den Traktor übergriffen, sprang der 69-Jährige herunter und konnte die Gefahrenzone unverletzt verlassen. Der Traktor und das Mulchgerät standen kurze Zeit später lichterloh in Flammen. Ein herbeigerufener Techniker schaltete in der Folge die Stromoberleitungen ab, sodass die Feuerwehren aus Buxheim, Nassenfels und Wolkertshofen den Brand löschen konnten. In den umliegenden Gemeinden war der Strom deshalb für eine halbe Stunde weg. Am Traktor, dem Mulcher sowie an den Stromleitungen ist ein Sachschaden von rund 120000 Euro entstanden. (nr)

