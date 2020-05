vor 18 Min.

Tank leer, Bauch leer? In Rohrenfels gibt es bald Abhilfe

Herbert Klink ist ganz offensichtlich Tankstellenbesitzer mit Leib und Seele. Für die Eröffnung seiner Tankstelle in Wagenhofen am 1. Juni will er sich in dieses arabische Gewand werfen.

Plus In der Gemeinde Rohrenfels eröffnen demnächst eine Tankstelle und eine Pizzeria. Wo in der Gemeinde sonst noch Neues entsteht.

Von Claudia Stegmann

In der Gemeinde Rohrenfels rührt sich was. Wer von Neuburg kommend in den Ortsteil Wagenhofen hineinfährt, der sieht schon von Weitem den Kran stehen. Gleich gegenüber weist ein großes Plakat auf eine Neueröffnung hin. Auch in Rohrenfels wird derzeit gebaut – und zwar sichtbar am Kindergarten sowie etwas versteckter hinter zugeklebten Fenstern in der ehemaligen Bäckerei Jann. Was im Einzelnen dort passiert, haben wir einmal zusammengefasst:

Neue Tankstelle : In Wagenhofen eröffnet am Pfingstmontag , 1. Juni, eine neue Tankstelle . „Herbis Oil“ heißt sie in Anlehnung auf den Namen des Besitzers, Herbert Klink aus Obermaxfeld. An der SB-Tankstelle, die rund um die Uhr einsatzbereit ist, gibt es neben den üblichen Treibstoffen auch den Diesel-Zusatzstoff AdBlue für Lkw und Pkw sowie Diesel B0 für landwirtschaftliche Fahrzeuge . Bezahlt wird mit EC-Karte oder einer Kundenkarte, die Herbert Klink etwa für Firmen ausstellt, damit deren Mitarbeiter bargeldlos bezahlen können. Eigens für die Tankstelle wurde eine Linksabbiegespur errichtet, die Klink aus eigener Tasche bezahlt hat.

Eigentlich wollten er und seine Frau Bianca die Eröffnung ihrer Tankstelle mit einem Fest und Musik feiern. Doch die Corona-Krise hat auch ihnen die Pläne verhagelt. Nichtsdestotrotz wollten sie die Tankstelle – es ist ihre zweite nach Obermaxfeld – nicht sang- und klanglos aufsperren. Deshalb wird am 1. Juni nun ein kleiner Imbisswagen auf dem Gelände stehen, und der Chef selbst wird den Besuchern zeigen, wie sie an den Automaten Benzin oder Diesel tanken können. Weil der 1. Juni der Pfingstmontag ist, erhofft er sich ein paar Gäste. „Man hat ja Zeit und kann sonst nichts machen“, sagt er. Möglicherweise stülpt er sich für diesen Tag auch sein in Abu Dhabi erworbenes Kandora um, ein traditionelles Männergewand, das man in arabischen Ländern trägt. „Tankstelle, Öl, Scheich – das passt doch zusammen“, lacht er. Los geht das Fest um 10 Uhr und dauert bis etwa 18 Uhr. Um Punkt 10 Uhr soll dann auch die Tankstelle in Betrieb gehen. Wer also schon immer mal von einem „Scheich“ sein Auto betranken lassen wollte, hat am Pfingstmontag dazu die Gelegenheit. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Neue Firmenansiedlung: Auf der anderen Straßenseite dauert es noch ein paar Monate, ehe der Betrieb anlaufen kann. Am Ortsrand von Wagenhofen baut das Oberpfälzer Bauunternehmen Bögl eine Halle für die Spantec GmbH . Das Schrobenhausener Unternehmen richtet sich dort einen neuen Produktionsstandort mit einem Bürogebäude ein. Bis Ende dieses Jahres soll alles fertig sein, soweit es nicht zu weiteren Verzögerungen kommt. Wie Geschäftsführer Thomas Schäfer sagte, habe man zuletzt etwas Zeit verloren, weil sich die archäologischen Untersuchungen und die Baugenehmigung seitens des Landratsamts länger als geplant hingezogen hätten.

Bis 1. Dezember muss das Unternehmen aus den angemieteten Räumen in Edelshausen raus. Zehn Jahre war es dort, jetzt soll es im eigenen Betriebsgebäude weitergehen. Die Spantec GmbH ist international im Spezial-Tiefbau unterwegs. Sie produzieren etwa Anker und Pfähle für den Tunnel- und U-Bahn-Bau oder Fundamente für Windkraftanlagen. Ihre Auftraggeber kommen unter anderem aus Skandinavien, Afrika und Südamerika. Am Ortsrand von Wagenhofen baut die Firma Spantec eine Produktionshalle und ein Bürogebäude. Bild: Claudia Stegmann 50 bis 60 Mitarbeiter werden nach Auskunft von Thomas Schäfer in Wagenhofen nächstes Jahr arbeiten. Eine Expansion ist nicht ausgeschlossen, schließlich wird derzeit gerade mal nur ein Drittel des Grundstücks bebaut. Neues Restaurant : In der ehemaligen Bäckerei an der Hauptstraße entsteht eine Pizzeria . Gerlando Cuffaro , Besitzer des „Primavera“ in Neuburg, hat das Gebäude gekauft, betreiben wird es sein Bruder. Derzeit werden die Räume umgebaut. Geplant ist, das Lokal im Juli zu eröffnen. Doch in Zeiten von Corona lässt sich das nicht mit Sicherheit sagen. „Mal sehen, wie die Situation bis dahin ist“, sagt Gerlando Cuffaro .

Neue Kinderkrippe: Der Anbau an den Kneipp-Kindergarten liegt trotz Corona-Pandemie im Zeitplan, das Verbindungsstück an das jetzige Gebäude steht bereits. Es fehlt jedoch noch der eigentliche Neubau, nämlich die neue Krippe. Bis zum Herbst 2021 soll das Gebäude fertig sein und zwei Krippengruppen, einen großen Speiseraum, eine Turnhalle und eine Garderobe beheimaten. Im jetzigen Kindergarten wird dann ausreichend Platz nur für Kindergartenkinder sein. Auch das alte Gebäude wird punktuell umgebaut, um es an die aktuellen Bedürfnisse anzupassen. Wigbert Kramer und seine Bürgermeister-Nachfolgerin Manuela Heckl besichtigen das „Verbindungsstück“ zwischen dem Kindergarten und der neuen Krippe. Bild: Claudia Stegmann

Neuer Erdgasanschluss: Im Juni sollen die Arbeiten für den Erdgasanschluss in Rohrenfels und Wagenhofen beginnen. Dazu muss eine etwa vier Kilometer lange Leitung bis zum Erdgas-Hauptanschluss verlegt werden. Das wird etwa vier Monate dauern, erklärte Ex-Bürgermeister und Neu-Gemeinderat Wigbert Kramer . Rund zwei Drittel aller Haushalte in Rohrenfels und Wagenhofen werden das Angebot von Erdgas Schwaben nutzen, darunter auch die neue Firma Spantec in Wagenhofen .

Neuer Kirchplatz: Ebenfalls im Juni soll es mit der Umgestaltung des Kirchvorplatzes in Rohrenfels losgehen. Er soll insgesamt einladender und hübscher werden. Dafür sollen ein Brunnen, ein neues Bushäuschen und insgesamt mehr Grün sorgen. Bis Ende Oktober soll alles fertig sein. Rund 400.000 Euro kostet die Dorferneuerungs-Maßnahme, das Amt für ländliche Entwicklung übernimmt 65 Prozent der Kosten. Im Jahr darauf ist dann der Kirchplatz in Wagenhofen an der Reihe.

