Tierisch laut: Das machen Tierbesitzer an Silvester

Plus Zu Silvester wird wieder geböllert. Eine Herausforderung – für Tiere und ihre Besitzer. Viele verzichten aufs Feiern, manche fahren gar in die Nacht.

Der Krach zum Jahreswechsel beginnt seit ein paar Jahren schon Tage vor Silvester. Denn spätestens dann, wenn Weihnachten vorüber ist, beginnt der Streit darüber, ob ein Feuerwerk wirklich noch sein muss – oder ein Relikt von früher ist. In Zeiten, in denen Schüler für Klima und Umwelt auf die Straße gehen und die Grünen zweitstärkste Kraft in den Umfragen sind, überrascht das nicht: Feuerwerke sind nicht nur eine Tradition, sondern auch eine Belastung für die Umwelt, produzieren Müll und verschmutzen die Luft. Dabei können viele Hundebesitzer den Streit nur mit Stirnrunzeln verfolgen: Die Frage, ob private Feuerwerke zu Silvester abgeschafft gehören, haben die meisten von ihnen schon lange mit Ja beantwortet.

Gerhard Schmidt mit Mitarbeiterin Stefanie Stöckle und Hunden im Tierheim Neuburg. Bild: Christof Paulus

"Manche Tiere haben Todesangst", sagt Verena Weig. "Ihnen kann man schließlich nicht erklären, warum es so knallt." Weig betreibt in Neuburg eine Hundeschule, an Silvester bleibt sie zuhause, dort, wo auch ihre drei Hunde sind. Ihr ältester ist zehn Jahre alt, er bleibt an Silvester stets ruhig. Die beiden anderen verbringen den Jahreswechsel zum ersten Mal bei ihr, auch sie schätzt Weig als "sicher" ein. Doch es gibt auch Hunde, denen die Böller mehr Stress bereiten. Im Tierheim in Neuburg ist Silvester deshalb kein Abend, an dem die Mitarbeiter sich aufs Feiern konzentrieren können.

Tiere an Silvester: Feuerwerke belasten Hunde besonders

"Es ist ein Abend wie jeder andere", sagt Leiter Gerhard Schmidt. "Nur haben wir mehr Einsätze als sonst." Das Tierheim ist auch an Silvester besetzt, nimmt gelegentlich Tiere auf, die ihren Besitzern entwischt sind und aufgegriffen wurden. Sogar Wildtiere landen so an Silvester manchmal im Tierheim, auch wenn dies eigentlich Aufgabe des Försters ist. "Die reagieren mit Panik auf die Böller und laufen hektisch herum", sagt Schmidt. Dabei verletzten sich so viele Tiere, dass der Förster dies gar nicht alleine schaffe. Auch wenn das Gelände im Wald zwischen Riedensheim und Bittenbrunn über einen Kilometer von der nächsten Ortschaft entfernt ist, treffen die Mitarbeiter Vorbereitungen auf Silvester. "Wir schauen vorher, welche Hunde stressgefährdet sind, die kommen dann in die Box." Zwar bekomme man im Tierheim vom Feuerwerk wenig mit, doch es reiche, wenn ein Tier deshalb zu bellen beginne. "Dann steht das ganze Tierheim unter Strom", erklärt Schmidt. Deshalb fragt er sich: "Muss das sein? Und ich finde, es muss nicht sein. Man könnte auch Lasershows machen."

Werner Killian mit Hündin Luna. Silvester verbrachten die beiden regelmäßig fernab jeden Feuerwerks. Bild: Gisela Kilian

Denn Schmidt weist darauf hin, dass vor allem Hunde ganz andere Möglichkeiten hätten als Menschen, ihre Umgebung wahrzunehmen, weshalb Feuerwerke sie besonders belasten. In manchen Familien erfordert das besondere Maßnahmen – wie etwa bei Werner und Gisela Killian. Deren Hündin Luna prägte jahrelang Silvester bei der Familie aus Rain am Lech. Ehemann und Vater Werner hatte eine besonders enge Verbindung zu Luna, die 2018 starb. Bis heute falle es ihm deshalb schwer, über sie zu reden, erzählt Frau Gisela. An Silvester habe er die Hündin immer ins Auto gepackt, einen Tee und eine Decke mitgenommen und sei bis um zwei Uhr unterwegs gewesen. "Im Wald oder am Weiher, wo Luna nichts vom Feuerwerk sieht oder hört", sagt Gisela Killian. Schon früh habe die Familie gemerkt, dass die Hündin ängstlich sei. "Als sie die ersten Böller gehört hat, hat sie gejault und ist die Wände hochgegangen. So entstand das jährliche Ritual." Nur einmal hatte die Familie Werner Killian dazu überredet, Silvester bei ihr zu verbringen. Luna gab sie dann zum Jahreswechsel bei Gerhard Schmidt im Neuburger Tierheim ab – wo die Hündin schon gelebt hatte, bevor sie zu den Killians kam.

Man kann Tiere an Silvester gewöhnen

Dabei müsse ein solcher Aufwand gar nicht sein, sagt Hundetrainerin Weig – auch bei ängstlichen Hunden nicht. "Man kann alle Tiere trainieren", erklärt sie. Doch das brauche viel Geduld und Planung. Dazu müsse man die Tiere an laute Geräusche gewöhnen und sie dazu bringen, ein gutes Gefühl zu entwickeln. "Da darf man aber nicht mit Böllern beginnen", sagt sie. Zu Beginn empfiehlt sie, die Tiere mit Klickgeräuschen oder rappelndem Geschirr vertraut zu machen, erst später dann Knallfrösche oder Böller. Jedes Mal, wenn die Tiere ein Geräusch hören, sollten sie dazu ein Leckerli bekommen. "Das muss man aber kleinschrittig machen und Wochen vorher beginnen." Beim Gassigehen solle man die Hunde besonders sicher mit Geschirr anleinen, damit diese sich nicht losreißen, wenn sie einen Böller hören. Ohnehin empfiehlt sie, an Silvester schon früher als sonst am Nachmittag Gassi zu gehen – und dann nachts erneut, wenn das Feuerwerk vorbei ist. Während des Feuerwerks könne man die Hunde beschäftigen – etwa indem man ihnen etwas zu kauen gebe. Weig befürwortet, Feuerwerke zu verbieten. "Auch der Umwelt wegen wäre ich dafür", sagt sie. "Aber in erster Linie, weil es für die Tiere eine große Belastung ist."

