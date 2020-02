Tobias Gensberger: „Ich bin 16 Jahre reifer geworden“

Plus Tobias Gensberger tritt in Bergheim ohne Gegenkandidaten an. Warum seine Entscheidung dafür gar nicht so selbstverständlich war.

Tobias Gensberger hat nicht viel Zeit. Eine knappe Dreiviertelstunde hat er für das Interview, dann muss er schon wieder weg. Ein Mitarbeiter im Familienunternehmen ist kurzfristig ausgefallen – und er muss einspringen. Das kam in den vergangenen sechs Jahren immer wieder mal vor, weshalb der 34-Jährige seine erste Amtszeit als Bürgermeister von Bergheim auch unumwunden als „anstrengend“ bezeichnet. „Es gab schon Tage, da wollte ich nicht weitermachen.“

Die Wahl am 15. März ist für Gensberger quasi schon gelaufen. Er hat keinen Gegenkandidaten und damit auch nichts zu befürchten. Dass er jetzt wieder für die Dorfgemeinschaft antritt, scheint seinen Worten nach jedoch keine selbstverständliche Entscheidung gewesen zu sein. „Man kann sich das vorher nicht vorstellen“, sagt Gensberger auf die Frage, ob sich seine Erwartungen an das Amt erfüllt haben. Da ist zum einen die fachliche Herausforderung. 14 Monate musste der gelernte Speditionskaufmann die Schulbank auf der Verwaltungsschule drücken, um die kommunalen Grundlagen verstehen zu können. Zum Bürgermeisteramt, das in Bergheim nach wie vor ehrenamtlich ausgeübt wird, kommt die Arbeit im elterlichen Betrieb – „da raucht der Kopf“.

Das Handy bleibt bei Tobias Gensberger am Wochenende aus

Und dann sind da noch die zwischenmenschlichen Gemütslagen, die in das Amt mit hineinspielen. „Da gibt es plötzlich Leute, die auf Abstand gehen und andere, die deine besten Freunde sein wollen.“ Damals, mit gerade mal 28 Jahren, habe er immer an das Gute geglaubt. „Aber das hab ich schnell abgelegt“, sagt er. Die vergangenen sechs Jahre seien für ihn eine Lebenserfahrung in geballter Form gewesen. „Ich bin nicht sechs Jahre älter, sondern 16 Jahre reifer geworden.“ Seine wichtigste Erkenntnis in dieser Zeit: In der Freizeit muss man privat bleiben. Das bedeutet: Das Diensthandy bleibt am Wochenende aus. Und wenn es nach 20 Uhr an seiner Haustüre klingelt, dann macht er auch mal nur in Unterhosen auf. „Dann merkt derjenige schon, dass jetzt nicht die passende Zeit für ein Bürgergespräch ist.“

In seiner ersten Amtszeit hat sich Gensberger unter anderem intensiv dem Thema Baugebiete gewidmet. „Das bisschen Geld, das wir hatten, haben wir in das Baugebiet in Attenfeld investiert“, sagt er. Das sei das Startkapital für andere Geschäfte gewesen. Mittlerweile sind drei neue Baugebiete so gut wie bebaut, ein viertes ist auf dem Weg und drei weitere seien in der Pipeline. Auch die Gewerbesteuereinnahmen hätten sich durch seine Intervention verdreifacht – und zwar nicht, indem sich neue Unternehmen in Bergheim angesiedelt haben, sondern indem die bestehenden einen größeren Anteil an die Gemeinde abgeführt hätten. Zwar kassiert einen Teil des Mehrerlöses der Landkreis wieder ein. „Doch wenn am Ende 100.000 Euro übrigbleiben, kann ich damit schon wieder einen Hektar Acker kaufen.“

Gensberger will in Bergheim Wohnalternativen für Senioren schaffen

Einen Mehrwert für die Gemeinde hat Gensberger auch bei der Kinderbetreuung geschaffen – wenngleich dieser so nicht geplant war. Nur weil der Bauwagen des Waldkindergartens wegen eines Feuerschadens ausgetauscht werden musste, machte sich der Gemeinderat Gedanken über eine Alternative – und kam auf die Idee mit den Blockhütten. 300.000 Euro sind die beiden Holzbauten wert, doch bezahlt hat die Gemeinde nur rund 30.000 Euro, weil ein Großteil der Kosten gefördert wurde.

Was die Kinderbetreuung und die Baugebiete anbelange, so sei Bergheim aktuell „topp aufgestellt“. Was aber fehle, sei eine Möglichkeit für Senioren, sich im Alter räumlich zu verkleinern. Ob das nun ein Mehrgenerationenhaus sei oder etwas anderes, das will Gensberger mit den neuen Gemeinderäten diskutieren.