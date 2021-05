Neue Radtouren entlang der Donau

16 Strecken für Radler führen auf Wege abseits der Hauptstrecken. Sie sollen auch für Tagestouristen interessant sein

Die Donau ist spannend, abwechslungsreich und erholsam zugleich. Viele kennen den Donauradweg in Deutschland. Er hat auf seinen 600 Kilometern einiges zu bieten. Doch auch im Hinterland der Donau gibt es wunderbare Radstrecken. 16 neue Donau-Entdeckertouren warten nun auf den Radler. Die Rundtouren sind direkt an den Donauradweg angebunden und zwischen 20 und 80 Kilometern lang.

„Die Idee war, auch Tagesgästen und Urlaubern, die nicht jeden Tag das Quartier wechseln wollen, entlang der Donau spannende Radtouren anzubieten. Zusammen mit den Mitgliedern haben wir im ersten Schritt 16 Donau-Entdeckertouren zusammengestellt, von denen weitere folgen werden“, so Bernhard Gmehling, Neuburger Oberbürgermeister und Vorsitzender des Vereins Deutsche Donau Tourismus.

Die Donau-Entdeckertouren sind auch für Urlauber geeignet, die mit dem Wohnmobil oder Camper unterwegs ist. So können sie von einem Standort aus mehrere Entdeckertouren unternehmen, ohne das Fahrzeug zu bewegen. Denn alle Tour-Startpunkte sind problemlos mit dem öffentlichen Nahverkehr erreichbar.

Ausgangs- und Endpunkt der Radstrecke ist immer die Donau. Durch die verschiedenen Schwierigkeitsgrade und Längen ist für jeden Radler die passende Strecke dabei. Auch E-Biker und sportliche Radler kommen auf ihre Kosten, heißt es in einer Mitteilung der Deutsche Donau Tourismus.

Die kürzeste Tour führt rings um Donaueschingen an der Donauquelle. Sportliche Radler genießen die Aussicht vom Bussen (766 Meter) oder fahren von der Donau hinauf auf die Schwäbische Alb zur Laichinger Höhle. Eine Entdeckertour führt auch von der Donau in Neuburg ins Altmühltal.

Die Rundtour beginnt in Neuburg an der Donau und führt gen Westen Richtung Rennertshofen zu den Ausläufern der Fränkischen Alb. Bei Rennertshofen biegt man ins Urdonautal ab und damit befinden sich die Radler schon im Naturpark Altmühltal. Nach Hütting geht es rechts weg auf den Schuttertalradweg, unterwegs bietet sich ein Abstecher zur Heilig-Kreuz-Kirche in Bergen an. Die Strecke von Nassenfels bis Buxheim entlang der Schutter ist ein besonderes Naturerlebnis. Auf dem Schlussstück des Weges erlebt man danach den langsamen Wechsel vom Lande in die Stadt Ingolstadt. Die Stadt verlassen die Radler südlich der Donau durch die Donauauen, teils auf asphaltierten Straßen mit kaum Verkehr. Der folgende Abschnitt führt von Ingolstadt bis Weichering. Von dort aus geht es auf geschwungenen Feldwegen und durch Alleen bis zum Schloss Grünau mit dem Informationszentrum zum Thema Donauauwald. Auf den letzten Kilometern führt der Weg auf dem Donaudamm zurück zum Ausgangspunkt, dem Stadtkern von Neuburg an der Donau.

Die Touren sind durchgängig markiert. GPX-Daten und eine Routenbeschreibung zum Download gibt es unter www.deutsche-donau.de in der Rubrik Donau-Entdeckertouren. (nr)

Weitere Informationen zu den Radtouren rund um die Donau gibt es unter: www.deutsche-donau.de