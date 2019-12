Turbulente Zeiten im Krankenhaus: Chefin geht

Plus Ulrike Kömpe hat als Geschäftsführerin der KJF Klinik St. Elisabeth gekündigt. Ihr Nachfolger steht schon fest: Alfred Ruppel. Welche Ziele er hat.

Zwar hatte es in letzter Zeit viel Wirbel um das Neuburger Krankenhaus gegeben, die Nachricht kam dann aber doch überraschend: Geschäftsführerin Ulrike Kömpe verlässt die KJF Klinik St. Elisabeth zum Ende des Jahres. Markus Mayer, Vorstandsvorsitzender der Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Augsburg, präsentierte am Dienstag auch gleich ihren Nachfolger: Alfred Ruppel, gestellt von Solidaris Köln.

Wie Mayer bei einem kurzfristig anberaumten Pressetermin berichtete, habe er vor zwei Wochen ein Gespräch mit Ulrike Kömpe geführt, bei dem sie ihm ihre Kündigung unterbreitet habe. Die Kündigung sei aus persönlichen Gründen erfolgt, sagte Mayer. Danach sei Kömpe in Urlaub gegangen, sie werde nicht mehr an ihren Arbeitsplatz zurückkehren. Mayer bedankte sich bei Kömpe für die Zeit, die sie in das Haus investiert habe. Sie habe entscheidende Weichen für die Zukunft gestellt, zum Beispiel mit der Etablierung des Ambulanzzentrums und der Hauptabteilung Urologie. Ulrike Kömpe hatte die Geschäftsführung am Neuburger Krankenhaus im Frühjahr 2018 angetreten. Seitdem gab es immer wieder Personalwechsel und Umstrukturierungsmaßnahmen, die teils auf Kritik stießen – bei Mitarbeitern und in der Öffentlichkeit.

KJF Klinik St. Elisabeth: Alfred Ruppel folgt auf Ulrike Kömpe

Ihren Posten übernimmt nun Alfred Ruppel. Er ist 42 Jahre alt, Diplom-Betriebswirt und Bankkaufmann. Seit drei Jahren arbeitet er bei der Unternehmensgruppe Solidaris, die in der Prüfung und Beratung gemeinnütziger Träger und Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens tätig ist, als Senior Berater. Davor war er elf Jahre lang kaufmännischer Direktor und Prokurist in Koblenz für die Barmherzigen Brüder Trier. Ruppel bringt also langjährige Erfahrung im kirchlichen Bereich mit.

Leiten die Geschicke am Neuburger Krankenhaus (von links): Caroline Schubert, Markus Mayer, Alfred Ruppel und Stefan Seeliger. Bild: Dorothee Pfaffel

Der 42-Jährige sagte, dass er zuversichtlich sei, die gute Qualität der medizinischen Versorgung in Neuburg halten und die Kompetenzen sogar noch weiter ausbauen zu können. Er wolle neue Mitarbeiter gewinnen, aber gleichzeitig die vorhandenen binden und optimal einsetzen. 1100 Menschen arbeiten derzeit an der KJF Klinik St. Elisabeth, Kündigungen soll es keine geben. „Ich möchte den Mitarbeitern den Rücken stärken, ihnen zeigen, dass sie nicht allein sind“, versprach Ruppel. Verwaltung dürfe an einem Krankenhaus nicht dominieren, sondern müsse eine Dienstleistung darstellen für diejenigen, die am Patienten arbeiten. Ruppel möchte den Spagat schaffen zwischen Ökonomie auf der einen Seite und sozialem Engagement beziehungsweise der christlichen Prägung des Hauses auf der anderen Seite. Gleichzeitig meinte er: „Man kann nur die Gelder ausgeben, die man auch einnimmt.“

Die Mitarbeiter des Neuburger Krankenhaus waren überrascht über den Wechsel an der Spitze

Konkret will sich Ruppel zunächst einen Überblick über die Gesamtorganisation in Neuburg verschaffen. Er möchte sich mit den Kollegen abstimmen, das Haus regional besser vernetzen und dem Aufsichtsrat einen Wirtschaftsplan für 2020 vorlegen, der „Verlässlichkeit darstellt“, wie er sagte. Im Gesundheitswesen müsse man sich vielen Herausforderungen stellen, beispielsweise der Digitalisierung oder den Finanzierungssystemen. Ruppel: „Das geht nur mit einer starken medizinischen und pflegerischen Mannschaft.“ Alfred Ruppel wird an drei Tagen in der Woche in Neuburg anwesend sein. Die restliche Präsenzzeit teilt er sich mit der Betriebswirtin und Prokuristin Caroline Schubert sowie mit Stefan Dür, der Vorsitzender der Geschäftsführung bleiben wird.

Überrascht von dem Wechsel an der Führungsspitze zeigte sich am Dienstag auch der Ärztliche Direktor der KJF Klinik St. Elisabeth Dr. Stefan Seeliger. Dass Ruppel so schnell als Ersatz für Kömpe geholt wurde, zeige die Wertschätzung, die die KJF dem Neuburger Krankenhaus entgegenbringe, meinte er. Die Chefärzte, die Bereichsleiter Pflege und die Mitarbeitervertretung wurden am Dienstag persönlich informiert, an die restlichen Angestellten wurde ein Schreiben verschickt.

Alfred Ruppel ist aber nur als Interimsmanager eingesetzt. Eine langfristige Lösung für das Neuburger Krankenhaus werde man erst suchen, wenn der Vorstandsposten für den Bereich Medizin bei der KJF Augsburg wieder besetzt sei, sagte Vorstandsvorsitzender Mayr.

