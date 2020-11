vor 37 Min.

Übernachtungen im Gewerbegebiet Wallertshofen erlaubt

Die uneingeschränkte Regelung stößt bei Gemeinderätin Martina Keßler auf Widerspruch

Im gesamten Gewerbegebiet Wallertshofen sollen in Zukunft Übernachtungen möglich sein. Der Gemeinderat Ehekirchen hat in seiner jüngsten Sitzung Beherbergungsbetriebe zugelassen. Angeregt hatte das Kreisbauamtsleiter Andreas Eberle, um späteren Änderungsanträgen vorzubeugen.

Dem Vorschlag widersprach jedoch Martina Keßler. Sie bestand darauf, den früheren Gemeinderatsbeschluss, Beherbergungsbetriebe nur in einem Teil des Gewerbegebietes zuzulassen, aufrechtzuhalten. „Wir bestimmen – nicht das Landratsamt oder die Gemeindeverwaltung“, sagte sie. Sie wolle verhindern, dass sich das Gewerbegebiet schleichend zum Wohngebiet wandele und eines Tages der Schutz der Bewohner Vorrang vor den berechtigten Interessen der Gewerbetreibenden habe. Auch Otto Plath meldete Bedenken an und fürchtete eine Ghettobildung. Fremd- und Leiharbeiter würden immer mehr und er wisse aus dem Einwohnermeldeamt, dass es mit dieser Klientel nicht leicht sei. Dauerhaftes Wohnen sei nicht vorgesehen, antwortete Gamisch, er sei sich jedoch bewusst, dass die Unterscheidung schwierig werden könnte.

Keineswegs leicht machte es sich das Gremium mit den Vergabekriterien für das Gewerbegebiet. Hans Stöckl beantragte, für kleine einheimische Firmen die Anforderungen etwas zu minimieren. „Ein einheimischer Handwerker mit fünf Mitarbeitern soll keinen Businessplan vorlegen müssen“, meinte auch Paul Kammerer, „denn der macht uns das nicht.“ Andreas Karmann widersprach – einen Businessplan brauche der Handwerker auch bei seiner Bank. Stöckl erwiderte, er kenne Fälle, in denen Handwerker wegen solcher Hindernisse anderswo bauen würden.

Am Ende schlug Günter Gamisch als Kompromiss vor, jeden Einzelfall abzuwägen. Bei einer unbekannten Firma mache es Sinn, wenn sich die Gemeinde ausführliche Unterlagen vorlegen lasse, bei einem gut bekannten Einheimischen, bei dem das Geschäft brumme, könne der Entwicklungsausschuss flexibel entscheiden. So wurde die Muss- in eine Sollbestimmung umgewandelt, um sich Flexibilität zu erhalten. (hama)

