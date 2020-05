09:00 Uhr

Unbekannter stiehlt im Kreis Eichstätt ein Schaf

In der Nähe von Eichstätt hat ein Unbekannter ein Schaf gestohlen.

Ausgerechnet auf ein Schaf hatte es ein Unbekannter in der Nähe von Eichstätt abgesehen. Jetzt sucht die Polizei nach dem Tierdieb.

In der Zeit zwischen 19. und 20. Mai hat in Preith (Landkreis Eichstätt) ein Unbekannter ein Schaf und eine Tränke aus einer Umzäunung gestohlen. Die Tat hat sich in der Nähe der Sallacher Straße ereignet. Laut Polizei liegt der Schaden des Diebstahls bei rund 155 Euro. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Eichstätt unter der Nummer 08421/9770-0 entgegen.

Themen folgen