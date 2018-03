22.03.2018

Und noch einmal von vorne

Der Bebauungsplan von Rohrbach-Ost wird nach Intervention der Baubehörde am Landratsamt überarbeitet und geht dann erneut in die öffentliche Beteiligung

Von Manfred Dittenhofer

Nein, so richtig konnten die Rennertshofener Gemeinderäte der Stellungnahme aus dem Landratsamt nicht folgen. Es ging um die Bebauung im Baugebiet Rohrbach Ost. Der Bebauungsplan ist fertig, die öffentliche Auslegung erfolgt. Die Satzung wäre so weit bereit. Nur wollte die Rathausverwaltung den Bebauungsplan für eine zweigeschossige Wohnbebauung ändern. Was der Baubehörde aber nicht gefällt.

Begründung: Passt nicht zum Ortsbild. Aber dort gibt es doch schon zweigeschossige Bebauung, zum Beispiel ein Toscana-Haus, so die Meinung vieler Räte. Alexander Weigl befand, dass ein Bauherr so bauen können sollte, wie es ihm entspreche. Einzig Heinrich Müller sprach sich für die Einschränkungen durch das Landratsamt aus. Schließlich verwahrlose der Baustil mehr und mehr. „Und Toscana-Häuser hatten bei uns noch nie eine Berechtigung.“ Das Landratsamt sprach sich für eine E plus D-Bebauung aus, bei der das erste Stockwerk bereits mit Dachschräge vorgesehen ist. Eine Änderung schloss es nicht gänzlich aus, gab aber zu bedenken, dass der Bebauungsplan dann erneut überarbeitet, öffentlich ausgelegt und noch einmal das Genehmigungsverfahren durchlaufen müsste. Und genau dafür entschied sich der Marktgemeinderat mit 9:7 Stimmen. Der Bebauungsplan wird nun der Vorlage des Bebauungsgebietes „Rennertshofen Nord“ angeglichen. Betroffen sind in dem Rennertshofener Ortsteil sechs Bauplätze.

Trotz des nun zweiten Antrags von Gemeinderat Heinrich Müller, zu einem Verbot von Glyphosat auf verpachteten Gemeindeflächen konnte sich der Gemeinderat nicht durchringen. Müller wollte das Verbot bereits Anfang des Jahres erreichen, legte seinen Antrag allerdings auf Eis, um die Entscheidung des Landkreises abzuwarten. Der hat bekanntlich für ein Verbot von Glyphosat gestimmt.

Glyphosatverbot abgeschmettert

In Rennertshofen sind rund 200 Hektar Gemeindefläche verpachtet. Rund 50 Prozent davon als Ackerfläche, wie Bürgermeister Georg Hirschbeck erklärte, und der Rest als Wiese. Müller betonte die Giftigkeit des Pflanzenschutzmittels und dass auch laut Koalitionsvertrag der Bundesregierung ein Verbot in Deutschland verfolgt wird. Gemeinderat Ludwig Bayer dagegen sprach sich gegen ein Verbot aus. Begründung: Die Diskussion werde zu emotional und an der Realität vorbei geführt. Außer einer einzigen habe keine der vielen Studien Glyphosat als „wahrscheinlich krebserregend“ eingestuft, so der Landwirt. Außerdem würde das Pflanzenschutzmittel in Bayern kaum verwendet und die Bundesregierung werde eine dann bundesweite Regelung einführen. Müller wollte mit dem Verbot ein Zeichen setzten, der Gemeinderat zog da allerdings nicht mit. Mit 6:11 Stimmen wurde das Verbot abgelehnt. Hirschbeck wies darauf hin, dass bereits für die verpachteten Flächen geregelt sei, kein gentechnisch verändertes Saatgut verwenden zu dürfen.