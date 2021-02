vor 17 Min.

Unfall in Neuburg: Autofahrerin übersieht 37-jährigen Radler

Ein Unfall hat sich in der Grünauer Straße in Neuburg ereignet.

Als sie in die Nördliche Grünauer Straße abbiegen wollte, übersah eine Autofahrerin aus Bergheim einen 37-jährigen Neuburger auf seinem Rad. Die beiden stießen zusammen.

Ein Unfall hat sich am Mittwochmorgen, 24. Februar, in Neuburg ereignet. Wie die Polizei berichtet, war eine 33-Jährige aus Bergheim mit dem Auto in der Grünauer Straße unterwegs. Als sie nach links in die Nördliche Grünauer Straße einbiegen wollte, übersah sie einen 37 Jahre alten Neuburger, der mit seinem Fahrrad auf dem Radweg fuhr.

Unfall in Neuburg: Autofahrerin und Radler kollidieren

Die beiden kollidierten, wobei sich der Radler leicht verletzte. Er musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Schaden, der sich nach Ausführungen der Beamten auf 1550 Euro beläuft. (nr)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen