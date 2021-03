27.03.2021

Urlaub auf Schloss Grünau: Jetzt will eine Bestseller-Autorin darüber schreiben

Plus Bestseller-Autorin Anja Jonuleit macht regelmäßig Kurzurlaub auf Schloss Grünau. Warum sie immer wieder nach Neuburg kommt und nun darüber schreiben will.

Von Andreas Schopf

Anja Jonuleit hat in ihrem Leben einiges gesehen. Drei Jahre lang hat sie in Rom gelebt, dazu jeweils mehrere Monate in New York und Damaskus. Den Trubel solcher Metropolen würde sie heute nicht mehr wollen. Mittlerweile schätzt die 56-Jährige Orte, an denen sie abtauchen kann. „Ich bin ein Waldtyp“, sagt sie. Da passt das Schloss Grünau im Neuburger Auwald perfekt. Dort macht die national bekannte Bestseller-Autorin, die mit ihrer Familie nahe Friedrichshafen am Bodensee lebt, regelmäßig Kurzurlaub. Wie kommt es dazu?

Warum Anja Jonuleit Kurzurlaub auf Schloss Grünau in Neuburg macht

Jonuleits Mann hat eine Arbeitsstelle im Raum Ingolstadt. Seit sechs Jahren wohnt er dazu unter der Woche in einer kleinen Wohnung auf Schloss Grünau. Mittlerweile, da die vier Kinder groß geworden sind, gönnt sich das Paar gemeinsame Auszeiten. Alle paar Wochen kommt Jonuleit für ein verlängertes Wochenende zu ihrem Mann nach Grünau. „Das ist sehr schön, wir genießen die Zeit für uns“, sagt die Autorin, die in Bonn geboren wurde und unter anderem mit den Büchern „Der Apfelsammler“, „Rabenfrauen“ oder „Herbstvergessene“ Erfolge feierte.

Anja Jonuleit ist regelmäßig zum Kurzurlaub in Neuburg. Bild: Kinne (Archiv)

Wenn sie ihren Mann besucht und abends auf das einsame Grünau zufährt, fühle sie sich wie aus der Zeit gefallen. „Sobald das Schloss vor einem aufragt, ist es wie in einem Märchen“, schwärmt Jonuleit. Dort zu wohnen, fühle sich „bezaubernd“ an und „wie in einer Zeitreise“. Als vor Kurzem alles eingeschneit war, genoss es das Paar, sich in der Wohnung einzuigeln, zu kochen und zu spielen. Es gibt auch Kontakt zu den anderen Bewohnern des Schlosses. Das Paar und die Künstlerin Ute Patel-Mißfeldt, ebenfalls auf Grünau beheimatet, laden sich gegenseitig zum Essen bei sich ein.

Kurzurlaub auf Schloss Grünau: Jetzt will Anja Jonuleit darüber schreiben

Unabhängig vom Wetter nutzen Jonuleit und ihr Mann die Auszeiten für ausgedehnte Spaziergänge durch den Auwald und an die Donau. Auch Ausflüge nach Ingolstadt und Neuburg stehen auf dem Programm. „Die Städte haben schönes Flair“, sagt Jonuleit. Während ihrer Auszeiten in Neuburg schreibt die Autorin nicht. Stattdessen liest sie viel. „Für eine Autorin hört sich das seltsam an, aber unter der Woche komme ich nicht viel zum Lesen“, sagt sie. „An den Wochenenden auf Schloss Grünau habe ich Zeit und Muße.“ Die Kurzurlaube in der besonderen Umgebung sind für Jonuleit „absolut inspirierend“, wie sie sagt. „Diese Eindrücke muss man verarbeiten. Ich frage mich, in welches Buch ich das packen kann.“ Dass das Schloss Grünau einmal in einem ihrer Werke auftauchen wird, sei sicher, betont die Autorin.

