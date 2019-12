10:35 Uhr

VdK in Rennertshofen: Nächstenliebe das ganze Jahr

Im Rennertshofener Ortsverband des VdK werde ein gleichberechtigtes Miteinander gelebt, lobt der Bürgermeister. Er erinnert auch an den Wandel des VdK.

Von Michael Geyer

Für die Mitglieder des VdK Rennertshofen ist der zweite Adventssonntag immer wieder eine gute und gerne genutzte Möglichkeit, Gemeinschaft zu erleben, einmal aus dem Alltagstrott herauszukommen und sich mit Gleichgesinnten ein paar schöne, besinnliche Stunden zu machen. So war es auch wieder am vergangenen Sonntag. Wie immer begann die VdK-Gemeinde mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Johannes der Täufer, gedachte ihrer Verstorbenen und hörte die Predigt von Pfarrer Georg Guggemos, der sie dazu aufrief, dem Herrn den Weg zu bereiten. „Jeder Hügel soll sich senken“ forderte der Pfarrer seine Zuhörer auf, und meinte damit, dass Stolz, Selbsterhöhung und Selbstüberschätzung weniger werden sollten. Stattdessen solle sich sinnbildlich „jedes Tal erheben“, indem Menschen Brücken zueinander bauen und sich gegenseitig verzeihen.

Im Kegelheim von Stepperg konnte Vorsitzende Ulrike Polleichtner rund 80 Besucher zum weltlichen Teil der Feier begrüßen, der mit einem gemeinsamen Mittagessen begann. Danach gab es Ansprachen, Ehrungen und eine schöne, besinnliche Adventsfeier. In seinem Grußwort erinnerte Bürgermeister Georg Hirschbeck etwa an den Wandel des VdK: In den Nachkriegsjahren, als von Wohlstand in der heutigen Form noch nichts zu spüren war, sei die Unterstützung von Kriegsbeschädigten und Kriegshinterbliebenen seine Hauptaufgabe gewesen. Heute stehe er älteren, kranken und behinderten Menschen zur Seite und strebe so ein gleichberechtigtes Miteinander in unserer Gesellschaft an. „Sie als unsere Ehrenamtlichen vor Ort leben diese Ziele vor und tragen mit Ihren Veranstaltungen das Miteinander in unserer Gemeinde“, bedankte sich der Bürgermeister bei den aktiven Mitgliedern des VdK.

Viele dankten den ehrenamtlichen Helfern des VdK Rennertshofen

Dass sich viele für den Ortsverband engagierten, bewies auch die Sammlung „Helft Wunden heilen“: Die Vereinsmitglieder Angelika Seefried, Wally Schiller, Andrea Weigl, Wally Endter, Gabriele Steib, Claudia Mayer, Resi Spenninger und Wolfgang Reiner waren in den Ortsteilen unterwegs und hatten bei der diesjährigen Haussammlung insgesamt 2738 Euro zusammengebracht. „Ein stolzes Ergebnis“, meinte etwa die Ortsverbandsvorsitzende Ulrike Polleichtner dazu und bedankte sich zusammen mit Schriftführer Wolfgang Reiner bei jedem der tüchtigen Sammler für die gelebte Solidarität.

Auch die stellvertretende Kreisvorsitzende des VdK, Christa Wilsch, sprach den ehrenamtlichen Helfern des Ortsverbandes Rennertshofen ihren Dank aus. Sie informierte ihre Zuhörer über den stetigen Aufwärtstrend des VdK-Landesverbandes Bayern, der jetzt die Marke von 700.000 Mitgliedern überschritten habe. „Wir lassen keinen allein, bei uns ist jeder wichtig.“ Dieser VdK-Wahlspruch habe seit 72 Jahren seine Gültigkeit, betonte sie. Auch informierte sie über die Großdemo des VdK mit dem Slogan „Soziales Klima retten“. Sie findet am 28. März in der Landeshauptstadt statt. Wilsch lud die Mitglieder mit den Worten „Helft mit, ein buntes VdK-Meer nach München zu bringen“, dazu ein. Der Kreisverband werde dazu einen kostenlosen Buspendelverkehr einrichten, versprach sie. Bei Kaffee und Stollen, gemeinsamen Weihnachtsliedern zu den Klängen der diatonischen Harmonika von Rudolf Braun sowie heiteren und besinnlichen Texten fand die Feier einen gemütlichen Ausklang.

