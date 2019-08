02.08.2019

Vermisste Mutter mit Kind wieder da

Waren über Wochen gesucht worden

Die 24-jährige Mutter, die Mitte Juli zusammen mit ihrem fünf Wochen alten Säugling aus einer Mutter-Kind-Einrichtung in Ingolstadt verschwunden war und seitdem als vermisst galt, ist am Donnerstag wohlbehalten gefunden worden. Das teilt das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mit. Nach intensiven Fahndungsmaßnahmen wurden beide in den frühen Morgenstunden am Straubinger Bahnhof von Polizisten erkannt. Mutter und Kind seien nach einer ersten Einschätzung gesundheitlich wohlauf, wie die Polizei weiter mitteilt. (nr)