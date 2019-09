vor 5 Min.

WM-Teilnahme: Neuburger Feuerwehr besteht Prüfungen

Szenarien wie dieses musste die Neuburger Feuerwehr während der WM im französischen La Rochelle lösen. In diesem Fall mussten sie den Übungs-Patienten innerhalb von 20 Minuten befreien.

Die Feuerwehr Neuburg hat bei der WM in La Rochelle in einer Übung überzeugen können. Nun beginnen die Vorbereitungen für die Deutsche Meisterschaft in Neuburg.

Von Fabian Kluge

Drei Tage hat die Neuburger Feuerwehr bei der Weltmeisterschaft im französischen La Rochelle geübt, geschwitzt und gerettet. Zum Titel hat es am Ende nicht gereicht. Immerhin erreichten die Neuburger den 15. Platz. Weltmeister wurden die Feuerwehr aus Wales. Zufrieden waren die Einsatzkräfte dennoch: „Wir haben alle Patienten in der geforderten Zeit aus den Fahrzeugen befreit. Das ist unser Auftrag“, erklärte Sprecher Markus Rieß.

Und das wurde den WM-Teilnehmern möglichst schwergemacht. Nach der 30-minütigen Prüfung zu Beginn (wir berichteten) stand am Samstag die Standard-Übung an. Den Neuburgern bot sich ein Bild der Verwüstung: Ein Auto lag auf der Seite, darauf noch ein weiteres Fahrzeug und unter dem Reifen klemmte ein Roller. Die Feuerwehr entfernte den Kofferraumdeckel, öffnete das Dach des Wagens, drückte die Rücksitzbank zurück und befreite den Patienten hinten aus dem Auto. Nach rund 18 Minuten – und damit zwei Minuten schneller als vorgegeben – hatten die Neuburger die Aufgabe geschafft.

Neuburger Feuerwehr bekommt Auszeichnung

Den Abschluss des Wettkampfes bildete eine zehnminütige Rapid-Übung. Hier befand sich der Patient in einem Auto, das kopfüber auf einem weiteren Fahrzeug lag. Um die Aufgabe weiter zu erschweren, waren die Türen verschlossen, ein Baum versperrte außerdem den Weg. Die Neuburger Einsatzkräfte spreizten eine Tür auf, schafften die Rückenlehne aus dem Weg und setzte sogar ein kleines Gerüst ein. Tatsächlich gelang es ihnen, den Patienten innerhalb der vorgegebenen Zeit aus dem Wrack zu befreien.

Für die beste Entwicklung unter allen Teilnehmern im Vergleich zum Vorjahr erhielten die Neuburger eine Auszeichnung. Bild: Markus Rieß

Gespannt warteten die Neuburger am Sonntagabend dann auf die Siegerehrung und die Preisverleihung. Zwar liefen aus Sicht der Jury zwei Übungen nicht ganz nach Plan, die 20-minütige Standard-Übung meisterten die Rettungskräfte dafür umso besser. Mit dem „undankbaren“ vierten Platz verpassten sie bei dieser Einheit nur knapp das Podest, bekamen aber die Auszeichnung für die beste Entwicklung. „Das ist doch etwas, worauf wir stolz sein können“, bilanzierte Rieß. Die Neuburger waren schon im vergangenen Jahr bei der WM in Südafrika mit dabei, die Jury bescheinigte ihnen – verglichen mit damals – die beste Weiterentwicklung im Teilnehmerfeld. Zur vereinzelten Kritik der Kampfrichter sagte Rieß: „Das werden wir mit aufnehmen und versuchen, beim nächsten Mal umzusetzen.“

Neuburger Feuerwehr: WM 2020 ein großes Ziel

Insgesamt 35 Mannschaften aus verschiedenen Ländern waren bei der diesjährigen Endrunde in Frankreich beteiligt. Den anderen Teams zuzusehen, sei ebenfalls gut gewesen, um sich einige Dinge abzuschauen. „Wir sind auf einem sehr guten Weg. Besser geht zwar immer, die Standards bei der WM sind aber auch deutlich höher. Wir konnten viel dazulernen, das in Zukunft unseren Patienten weiterhelfen wird“, lautete das Fazit von Markus Rieß. Denn: Der Autohersteller Renault stellte für die Übungen zum Teil Fahrzeuge mit neuester Technologie zur Verfügung. „Die neuen Werkstoffe haben uns vor Probleme gestellt. Aluminium kann man beispielsweise nicht einfach spreizen wie Blech. Das reißt“, erklärte Rieß die Schwierigkeiten. Dann gilt es, sich schnellstens neue Strategien und Lösungen zu überlegen, wie man zum Patienten vordringen kann. Umso größer war der Lerneffekt. Sollte also hier in der Region einmal ein Unfall mit einem Neuwagen passieren, ist die Neuburger Feuerwehr darauf eingestellt.

Ein solches Bild will wohl niemand in echt sehen. Die Neuburger Feuerwehr befreite den Patienten in rund zehn Minuten. Bild: Markus Rieß

Am Montagabend ging es mit dem Flugzeug zurück nach Deutschland. Hier beginnen schon bald die Vorbereitungen für das nächste Turnier. Die Deutsche Meisterschaft findet 2020 vom 7. bis 10. Mai nämlich in Neuburg statt. „Es wäre toll, etwas Ähnliches auf die Beine zu stellen wie in La Rochelle. Da waren mehrere zehntausend Zuschauer da“, sagte Rieß begeistert.

Im nächsten Jahr steht dann auch wieder eine Weltmeisterschaft an – diesmal in Miami in den USA. Ob die Neuburger auch dann wieder mit dabei sind? „Das wäre schon ein Highlight. Bisher haben wir ja auch vernünftige Leistungen gezeigt.“

