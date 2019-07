vor 43 Min.

Walda feiert seinen Schützenverein

Alles begann mit Fußball. Doch schnell erkannten die Mitglieder, dass ihre Qualitäten anderswo liegen. Wie die Auerhahn-Schützen ihren 70. Geburtstag feierten.

Von Michael Geyer

Am Anfang stand der Wunsch nach Geselligkeit, Kameradschaft und sportlicher Betätigung in einer Fußballmannschaft. 13 junge Burschen scharten sich 1949 um Jakob Daferner sen. und Andreas Mayer („Schneider Anderl“) und gründeten einen Fußballverein. Doch schon nach einem Jahr kam eine Schützenabteilung dazu. Drei Jahre später folgten die Mitglieder der Erkenntnis, dass sie besser mit dem Luftgewehr als mit dem Ball umgehen können und tauften ihren Fußballverein in den Schützenverein „Auerhahn“ Walda um.

Heute steht der Verein prächtig da. Kein Wunder, wenn mehr als jeder Zweite der rund 200 Ortsbewohner Mitglied bei den Schützen ist. So feierte am Samstagabend nicht nur ganz Walda den 70. Geburtstag von „Auerhahn“, auch viele Freunde waren als Gratulanten gekommen: der Patenverein „Hubertus“ Schainbach, das Patenkind „Eintracht“-Schützen aus Ambach, die Lindenschützen aus Schorn und der Schützengau mit seinen Schützenköniginnen und -königen samt Gauschützenmeister Alois Helfer. Nach Standkonzert und Bierprobe am Vereinslokal Daferner begleitete schmissige Marschmusik der Ehekirchener Blaskapelle den Festzug zur Kirche, die bis zu den letzten Plätzen gefüllt wurde. Dass die Schützen ihre Feier mit einem Festgottesdienst beginnen, wertete Pfarrer Thomas Brom als Verbundenheit mit Gott und der Kirche und der festen Verwurzelung in der Heimat. Die Standfestigkeit und Körperbeherrschung, das sichere Auge und der feste Willen, den ein Schütze benötigt, um ins Schwarze zu treffen, sei auch notwendig, um die persönlichen Ziele im Leben zu erreichen, stellte Brom fest und segnete die Fahne der Schützen.

In der schönen Pfarrkirche Mara Immaculata von Walda hielt Pfarrer Brom den Festgottesdienst und segnete die Fahne der "Auerhahn"-Schützen. Bild: Michael Geyer

Lob von vielen Seiten für die Auerhahn-Schützen

In der Festhalle des Gasthauses Daferner ging die Feier weiter. Dass Tradition bei „Auerhahn“ wirklich gelebt wird, zeigt sich nicht nur dadurch, dass heute mit Schützenmeister Gerhard Daferner der Enkel des Gründervaters Jakob Daferner sen. an der Spitze des Vereins steht. Wie man aus den Worten des jetzigen Vorsitzenden entnehmen konnte, sei auch das Vorbild der Gründungsväter seit 1949 immer Richtschnur für die „Auerhahn“-Schützen gewesen: Jakob Daferner hatte mit Weitsicht erkannt, dass ein Verein den Zusammenhalt im dörflichen Leben fördere, Andreas Mayer setzte diese Erkenntnis in seiner elfjährigen Vereinsleitung erfolgreich um und schaffte 1957 die schöne Vereinsfahne an. Unter dem Vorsitz von Florian Pallmann (1966 – 1995) blühte der Verein so richtig auf. Pallmann sorgte für Harmonie zwischen Jung und Alt, indem er die Jugend in die Vereinsführung integrierte. Unter Alois Appel (1995 – 2010) konnte der Verein sein 50. Gründungsfest feiern. Er schaffte auch als Erster eine neue Schießanlage mit zwölf elektronischen Ständen an. Damit löste „Auerhahn“ nicht nur einen Boom der neuen Technik im ganzen Gau aus, sondern hatte auch die Möglichkeit, den eigenen Nachwuchs optimal zu fördern und wurde darüber hinaus zur Kaderschmiede für den Schützengau Pöttmes-Neuburg und den Bezirk Oberbayern.

Der Verein macht eine hervorragende Jugendarbeit: Jugendkönig Tim Kaufmann (2. von links) und Schützenkönig Markus Riedelsberger freuen sich mit den Festdamen Selina Kaufmann und Angelina Habersetzer (rechts) über ihre Erfolge. Bild: Michael Geyer

Der Schützenmeister bedankte sich ganz besonders bei der Familie Daferner, die bereits in der dritten Generation seit der Vereinsgründung den „Auerhahn“-Schützen ihr Wirtshaus als Vereinslokal zur Verfügung stelle. Darüber hinaus durften die Schützen vor 15 Jahren ihre neue Schießanlage im Obergeschoss der neuen landwirtschaftlichen Lagerhalle der Familie Daferner ausbauen und zahlen dafür auch heute noch keinen Cent Miete. Geburtstagsgrüße kamen auch von Gauschützenmeister Alois Helfer, der die intensive Jugendarbeit und enge Verbundenheit mit dem Gau hervorhob, und von Bürgermeister Günter Gamisch, der die „Auerhahn“-Schützen für ihre sportlichen Erfolge lobte und weiterhin „Gut Schuss!“ wünschte.

Seit drei Generationen bietet die Wirtsfamilie Daferner den Schützen eine Heimat. Dafür gab es Blumen vom Schützenmeister für Seniorchefin Ottilie Daferner und ihre Schwiegertochter Martina Daferner. Bild: Michael Geyer

Weil Erinnerungsgeschenke an den 70. Geburtstag des Vereins erfahrungsgemäß in irgendeinen Schrank wandern oder in einer Ecke verstauben, haben sich die Vorstände von Walda, Ambach, Schainbach, Schorn und des Schützengaus entschlossen, einen ansehnlichen Betrag als Zuschuss für die vorweihnachtliche Feier von Menschen mit Behinderung zu geben. Diese werden bei der Organisation ihres Vorhabens von der Offenen Hilfe Neuburg-Schrobenhausen GbR unterstützt.

Themen Folgen