15:17 Uhr

Walderlebnistag: Den wilden Tieren auf der Spur

Mehrere Grundschulklassen aus Neuburg und Bergheim erkundeten bei Bergen den Seminarwald und seine Bewohner. Warum es dabei auch um Astronauten ging.

Von Laura Freilinger

„Fasst doch mal den Baum an und schließt eure Augen. Wie fühlt er sich an? Wie riecht er? Was macht er?“, fragt Förster Martin Spies knapp 20 Kinder der Grundschule Bergheim. Die Kinder sollen den Wald mit all ihren Sinnen erkunden, so intensiv wie nur möglich. Ob sie durch diese Erfahrung nun bestimmen können, um welche Baumart es sich handelt?

Im Seminarwald des Studienseminars Neuburg verbrachten zwei Schulklassen des Englischen Gartens sowie eine Klasse der Grundschule Bergheim am Mittwoch ihren Vormittag, nachdem bereits am Dienstag andere Schulklassen den Wald besucht hatten. Die Walderlebnistage, die vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten ins Leben gerufen wurden, finden seit rund 20 Jahren statt. Die Waldbildungsbeauftragte Annette Walter, Försterin aus Pfaffenhofen, organisierte das diesjährige Treffen von insgesamt 104 Schülern. Nach einer Begrüßung durch den Zweiten Bürgermeister Rüdiger Vogt führten mehrere Förster die Grundschüler abseits der Feldwege durch den Wald.

Förster erzählt die Geschichte eines Astronauten

„Was ist euch als Erstes aufgefallen, als ihr aus dem Bus ausgestiegen seid?“, möchte Spies wissen. Die Kinder erinnern sich an Bäume und Sträucher, vor allem aber an die Jagdhunde, die die Gruppen begleiteten. Um den Drittklässlern die Bedeutung von Natur und Umwelt vor Augen zu führen, las er ihnen die Geschichte des Astronauten Isidor vor. „Isidor wohnte auf seinem Planeten Ultima-Bavaria in einer Blechdose. Es gab keinen Sauerstoff und vor allem keine Pflanzen oder Trinkwasser“, beginnt die Geschichte. Bis auf das Vogelgezwitscher und die Stimme von Spies ist es nun still, die Grundschüler lauschen. Sie versprechen, in der Schule einen Brief an Isidor zu schreiben. Sie wollen ihm erklären, warum Isidor in die schöne Natur auf der Erde zurückkehren soll. „Durch die Bäume kann er Sauerstoff atmen und braucht keinen Helm mehr“, erklärt ein Mädchen. „Außerdem gibt es hier Trinkwasser und Isidor kann eine Holzhütte bauen, dann wohnt er nicht mehr in einer Blechdose“, betont ein anderer Schüler, der gerade Jagdhund Tilia streichelt. Die Kinder hatten sich schon im Unterricht mit Bäumen und ihrer Bestimmung beschäftigt.

Mit allen Sinnen nehmen die Drittklässer den Wald wahr und versuchen so, die Bäume schneller bestimmen zu können. Bild: Laura Freilinger

Seit nun vier Jahren bringt Förster Spies ungefähr 20 Grundschulklassen pro Jahr den Wald und seine Bewohner näher. Die angehenden Waldexperten staunten nicht schlecht über das hohe Alter selbst kleiner Bäume. Wenige Minuten später stehen die 19 Kinder der Grundschule Bergheim vor einer großen Schlammpfütze. „Hier suhlen sich oft Wildschweine“, verrät Spies.

Walderlebnistag: Mädchen findet besonderes Haar

Sofort beginnen die Drittklässler mit der Spurensuche und finden an einem abgeriebenen Baum ein borstiges Haar. „Ich muss zugeben, so ein langes Haar habe ich hier noch nie gefunden. Das stammt von einer ganz alten Sau“, staunt Spies und bittet die Finderin darum, es auf ein Blatt Papier zu legen und bloß nicht zu verlieren. „Mir macht es richtig Spaß“, sagt die neunjährige Emma Hartmann aus Unterstall grinsend und strahlt noch immer, so sehr begeistert sie das Wildschweinhaar.

Martin Spies hatte auf die Rückseite der Holzscheibe etwas Wasser mit Spülmittel geschüttet. Als Linus durch die Wasserleitungen des Holzes pustet, entsteht Schaum. Bild: Laura Freilinger

Einen Höhepunkt des Vormittags stellten die Gelbbauchunken dar. Die geschützte und vor allem sehr seltene Unkenart wurde für die Walderlebnistage in einer Pfütze angesiedelt. „Wenn sie angegriffen wird, streckt sie sich. Dann weiß ihr Feind aufgrund der gelben Färbung, dass er sie nicht essen soll“, erklärt Agnes Mitterer von der Firma Sonax das ungewöhnliche Aussehen des Frosches.

Zum Schluss durften die Grundschüler noch den Aufbau eines Baums darstellen. Ihre Lehrerin Michaela Heckl-Stadler spielte einen Schädling und versuchte ins Innere der aus Schülern bestehenden Rinde zu gelangen. Nach wenigen Versuchen schaffte sie dies nicht mehr und die Kinder hatten gewonnen. Auf dem Rückweg zum Forsthof freuten sich die Schüler auf die von der Stadt Neuburg und der Gemeinde Bergheim gestellten Brotzeiten. Laut Michaela Heckl-Stadler war der Tag ein voller Erfolg. „Die Führung war wirklich super. Die Kinder werden ihn glaube ich niemals vergessen.“

Themen Folgen