18.12.2018

Was bedeutet Heimat?

Die Stadt Ingolstadt lädt zum „Internationalen Tag der Migranten“ in die VHS

Anlässlich des „Internationalen Tag der Migranten“ sind Zugereiste heute ab 18 Uhr in den Rudolf-Koller-Saal der Volkshochschule (Hallstraße 5) geladen. Der Migrationsrat der Stadt Ingolstadt will gemeinsam mit der Integrationsbeauftragten unter dem Motto „Einheimisch? – Zweiheimisch! – Vielfalt in Ingolstadt“ darauf aufmerksam machen, dass Menschen aus über 150 Nationen in unserer Stadt leben und die Stadtgesellschaft prägen. Gleichzeitig soll der Fokus auf den Begriff Heimat gelegt und näher beleuchtet werden, was Heimat für jeden Einzelnen bedeutet, heißt es in der Ankündigung der Stadt. Kann man nur eine Heimat haben oder ist es möglich, sich an mehreren Orten oder in verschiedenen Kulturen heimisch zu fühlen? Stellvertretend für alle Menschen, die ihre Wurzeln nicht in Ingolstadt haben, aber mittlerweile fest zu unserer Stadtgesellschaft gehören, stellen Markus Bregulla, Cristina Seeger, Gülcan Özel, Francesca Pane und Marianna Kenyeres ihre Kultur und ihr Leben in Ingolstadt vor. Im Anschluss an die Vorträge besteht die Möglichkeit, bei einem weihnachtlichen Stehempfang ins Gespräch zu kommen. Die Teilnahme ist kostenlos. (nr)

Anmelden kann man sich per Mail an Integration@ingolstadt.de oder telefonisch unter der Rufnummer 0841 305-1167.

