Was der Südtiroler am Schrannenplatz schnitzt

Er kommt aus den Bergen und hat nur ein Ziel: Anlässlich eines Jubiläums mit seiner Kunst eine Ikone des BRK ehren.

Von Xaver Habermeier

Mehrere Wochen hallte ein Hämmern über den Schrannenplatz, dabei flogen Holzraspeln und es duftete nach Zirbelholz. Schon nach wenigen Tagen war erkenntlich, was es werden sollte. „Das ist ein Werk für das Rote Kreuz mit der Aufschrift ‘Solferino‘ und einem Porträt von Henry Dunant“, erklärt der Südtiroler Schnitzer Anselmo Plancker kurz vor der Fertigstellung.

Bei der Schlacht zwischen Österreich und Sardinien im Jahre 1859 bahnte sich die Geburtsstunde des Roten Kreuzes an. Plancker erläutert: „Dabei war es Henry Durant, den das Schicksal der verwundeten Soldaten zu einer Hilfsaktion und zur Gründung des Roten Kreuzes veranlasst hat“. Die internationale Hilfsorganisation wurde schließlich 1863 gegründet und ist heuer 155 Jahre alt geworden. „Das ist auch der Grund für den Auftrag vom örtlichen BRK“, sagt der Schnitzer.

Am Schrannenplatz wurden nicht zum ersten Mal Größen geschnitzt

Seit nunmehr 19 Jahren reist Plancker mit Familienangehörigen, wie in diesem Jahr mit seinem Sohn Christian sowie dem Schwager Engelberg, zu Beginn des Weihnachtsmarktes aus dem Grödnertal über 400 Kilometer weit nach Neuburg an. Jährlich zählt der Schnitzer zu den Hinguckern in der Budenstadt. Und jährlich schnitzt Plancker nach Absprache mit seinem Freund Klaus Benz namhafte Figuren. Aus seinen Künstlerhänden stammen beispielsweise der lebensgroße Pfalzgraf Ottheinrich oder die Christusfigur, die bei den Freilichtaufführungen „Don Camillo und seine Herde“ dabei war.

Weiter erinnert Plancker an den Schutzengel, das Neuburger Wappen, oder den Golfspieler, die er erschuf. Das diesjährige Werk für das Rote Kreuz ist fertiggestellt und jetzt freut sich Plancker auf die Heimreise zu seiner Großfamilie und auf die verschneiten Berge. „Aber ich komme immer wieder gerne nach Neuburg, denn hier habe ich inzwischen mehrere Freunde und auch Bekannte“, betont Plancker.

