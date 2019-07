vor 35 Min.

Wasserschaden im Alten Rathaus

Starkregen flutete Teile des denkmalgeschützten Gebäudes. Schadenshöhe ist noch unklar

Starkregen hat am vergangenen Sonntagnachmittag das Alte Rathaus von Ingolstadt in Teilen geflutet. Schuld war nach Auskunft von Stadtsprecher Michael Klarner vermutlich eine innenliegende Dachrinne, die sich an einer Stelle befindet, wo zwei Gebäudeteile zusammengebaut sind.

Büros sind vom Wassereinbruch zwar nicht direkt betroffen, jedoch die Gänge im ersten und zweiten Stock. Auf dem Holzboden dort sammelte sich das Regenwasser. Als Oberbürgermeister Christian Lösel am späten Sonntagnachmittag kurz in seinem Büro vorbeischauen wollte, entdeckte er, wie das Wasser die Wände herunterlief. Kurz darauf rückte bereits die Feuerwehr mit technischem Gerät an, mittlerweile laufen an den betroffenen Stellen Trocknungsgeräte. Im Flur des ersten Stocks musste eine Gipsdecke abgenommen werden, die ziemlich durchnässt war. Wie hoch der Schaden ist, dazu konnte Klarner am Montag noch keine Angaben machen. Aber er hat Hoffnung: „Ein Wasserschaden sieht meistens schlimmer aus, als er tatsächlich ist.“ (rilu)

