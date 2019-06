vor 45 Min.

Wechsel an der Spitze des Landgerichts

Sibylle Dworazik geht nach Regensburg

Sibylle Dworazik wird Ende Juli neue Präsidentin des Landgerichts Regensburg. Das hat das Oberlandesgericht Nürnberg mitgeteilt. Dworazik wird dort Nachfolgerin von Horst Böhm, der in den Ruhestand gegangen ist.

Dworazik begann ihre Karriere bei der Bayerischen Justiz im Juli 1984 bei der Staatsanwaltschaft München II, Zweigstelle Ingolstadt. Zum 1. März 1988 wurde sie zur Richterin am Landgericht ernannt und war beim Landgericht Ingolstadt in verschiedenen Zivilkammern sowie einer großen Strafkammer tätig. Im August 1998 wurde sie ans Oberlandesgericht München befördert. Dort hatte sie verschiedene Positionen inne, wurde 2008 Vorsitzende Richterin am Oberlandesgericht und übernahm den Vorsitz des Landwirtschaftssenats. Im September 2009 kehrte Dworazik dann als Präsidentin an das Landgericht Ingolstadt zurück.

Nun also Regensburg. Im Bezirk des dortigen Landgerichts, zu dem die Amtsgerichte Cham, Kelheim, Regensburg und Straubing gehören, leben rund 743.500 Einwohner. Und am Landgericht sind 175 Personen beschäftigt, darunter 46 Richter.

Der Präsident des Oberlandesgerichts Nürnberg, Thomas Dickert, sagte zur Beförderung Dworaziks: „Das Landgericht Regensburg bekommt eine sehr erfahrene und äußerst kompetente Präsidentin, welche sich durch ein hohes Maß an Führungskompetenz, Verantwortungsbewusstsein und Erfahrungswissen auszeichnet.“

Wer auf die 61-jährige Dworazik in Ingolstadt folgt, ist noch offen. Die Stelle solle baldmöglichst ausgeschrieben werden, heißt es auf Anfrage aus dem Justizministerium. (nr)

