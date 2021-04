vor 39 Min.

Wegen Corona: Neuburger Stadträte treffen sich in der Parkhalle

Die Stadtratssitzung in Neuburg wird am 27. April nicht wie bisher im Kolpinghaus stattfinden - sondern in der Parkhalle. Das hat Gründe.

Von Manfred Rinke

Aufgrund der neuen Allgemeinverfügung „Isolation“, mit der die Kriterien für Corona-Kontaktpersonen angepasst werden, wird die nächste Stadtratssitzung am 27. April vom Kolpinghaus in die Parkhalle verlegt. Das teilte OB Bernhard Gmehling auf Nachfrage mit. In der Parkhalle in Neuburg gibt es mehr Raumvolumen Dort dürfte wegen des Raumvolumens ein Aufenthalt aller Beteiligten – Stadträte, Verwaltung und Gäste – möglich sein, ohne dass im Falle eines Infizierten alle Anwesenden in eine 14-tägige Quarantäne müssten. Wie berichtet, soll der Stadtrat beschließen, dass in nächster Zeit nur noch der zwölfköpfige Ferienausschuss zusammentritt, bis sich die Infektionslage gebessert hat. Mittlerweile haben zwei Stadträte ihre Teilnahme an den nächsten Sitzungen abgesagt, weil sie aufgrund ihrer beruflichen Situation die Folgen einer möglichen Quarantäne nicht auf sich nehmen können. Übrigens gibt es bestimmte Personen, die als enge Kontaktpersonen keine Quarantäne antreten müssen: Das sind vollständig Geimpfte ab dem 15. Tag nach der abschließenden Impfung, Personen, die innerhalb der letzten sechs Monate eine bestätigte Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 durchgemacht haben sowie Personen, deren Infektion mit dem Virus länger als sechs Monate zurückliegt und die geimpft sind. Lesen Sie dazu auch: "Panoramastream in HD": Neuburg gibt es jetzt im Fernsehen und Internet

