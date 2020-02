Weiberfasching auf dem Schrannenplatz: Neuburg verbietet Glasflaschen

Plus Faschingsfans müssen sich zum Weiberfasching auf eine Änderung einstellen. Erstmals verhängt die Stadt ein Verbot, Glasflaschen am Schrannenplatz mit sich zu führen. Was sind die Gründe?

Eine verkehrte Welt sollte der Weiberfasching ursprünglich sein. Ein Tag, an dem Frauen ausnahmsweise das Sagen haben. Wahrlich ein Akt der Güte der mittelalterlichen Männer. Nun sind diese Zeiten – die Wertung sei an dieser Stelle erlaubt – glücklicherweise weitestgehend überstanden. Gehalten hat sich die Tradition des Weiberfaschings trotzdem.

Und so werden auch in diesem Jahr tausende Besucher am 20. Februar durch Neuburg ziehen und in Kneipen und Gaststätten in die Hochsaison des Faschings starten. Frauen und Männer verkleiden sich als Hexen, sagen Sprüche auf, bekommen kostenlos Schnaps. Am Schrannenplatz kommen hunderte Gäste an den Bierwagen zusammen. Doch in den vergangenen Jahren hat sich der Weiberfasching dort wieder zu einer verkehrten Welt entwickelt, dieses Gefühl haben zumindest Vertreter der Stadt.

Glasflaschenverbot: Scherben stellen laut Stadt Gefährdung dar

Immer häufiger sei es zuletzt zu gefährlichen Situationen am Schrannenplatz gekommen, weil die Besucher mitgebrachte Glasflaschen in die Luft und damit unkontrolliert in die Menge geworfen haben. Darüber hinaus stelle die erhebliche Menge an Scherben eine konkrete Gefährdung dar, teilt die Stadt in einem Presseschreiben mit. Beide Aspekte haben die Verantwortlichen veranlasst, für Donnerstag, 20. Februar, ein generelles Glasflaschenverbot für den Schrannenplatz zu erlassen.

Mit dem Verbot, das die Stadt per Allgemeinverfügung verhängt hat, soll die Party am Schrannenplatz sicherer werden. „Es geht hier auf keinen Fall darum, das beliebte Faschingstreiben zu verbieten“, erklärt Pressesprecher Bernhard Mahler und ergänzt: „Als Stadtverwaltung tragen wir jedoch auch die Verantwortung für ein sicheres Miteinander auf dem zentralen Stadtplatz.“

An Weiberfasching ist es demnach untersagt, Glasbehälter jeglicher Art am Schrannenplatz mitzuführen. Verstöße sind eine Ordnungswidrigkeit und können mit einer Geldbuße von bis zu 1000 Euro geahndet werden, teilt die Stadt weiter mit. Eine erhöhte Anzahl an Polizeikräften, der Kommunale Ordnungsdienst und die Sicherheitswacht werden vor Ort sein und kontrollieren.

Stadt Neuburg stellt Müllbehälter auf dem Schrannenplatz auf

Zudem haben Sicherheitskräfte im gesamten Stadtgebiet im Blick, ob Partygäste Glasflaschen absichtlich zerschlagen und die Scherben zurücklassen. Dies sei ebenfalls eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldstrafe geahndet wird, erklärt die Stadt in ihrem Schreiben. Um neben Scherben auch sonstigen Müll zu vermeiden, stellt die Kommune außerdem erstmals große Müllbehälter auf. „Im Hinblick auf ein ansprechendes Stadtbild und die aktuellen Umweltthematiken wird ausdrücklich darum gebeten, die Müllbehälter zu nutzen oder erst gar keine Unmengen an Verpackungen mitzunehmen“, erklärt die Stadt.