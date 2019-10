vor 60 Min.

Weltmissions-Sonntag mit zwei Neuen

Ehekirchens Pfarrer Vinson Nirappel begrüßte seinen Kaplan John Mulakkal

Mit einem festlichen Gottesdienst feierte die Pfarreiengemeinschaft Ehekirchen den Weltmissions-Sonntag in der Sankt-Stephanus-Kirche. Nach der Ernennung von 17 neuen Ministranten und dem gemeinsamen Essen mit internationalen Gerichten stellte sich der neue Kaplan John Mulakkal in der Mehrzweckhalle der Schule vor.

Der 36-Jährige wurde im Bundesstaat Kerala in Indien geboren und 2008 zum Priester geweiht. Nach einer sechsjährigen Tätigkeit in seiner Heimat kam er nach Deutschland und übernahm nach der Station Nordendorf-Westendorf die Pfarreiengemeinschaft Augsburg-Kriegshaber. Seit Anfang September unterstützt er den neuen Ehekirchener Pfarrer Vinson Nirappel, den Nachfolger von Thomas Brom. John Mulakkal fühlt sich bereits sehr wohl in Ehekirchen, was „an den netten und hilfsbereiten Menschen liegt“. Er bedankte sich bei den Ehekirchenern für die herzliche Aufnahme und bei Vinson Nirappel, bei dem er im Moment in Hollenbach noch als Untermieter wohnt. Vinson Nirappel wird, sobald die Renovierungsarbeiten abgeschlossen sind, in den Pfarrhof nach Ehekirchen ziehen.

Das Missionsessen in der Turnhalle sorgte für internationalen Flair. Die Besucher hatten die Qual der Wahl: Frango Brasil (Hähnchenfleisch aus Südamerika), Bigosch aus Polen oder gedämpfter Klebreis mit Huhn aus Malaysia. Doch auch typisch bayerische Bauernwürstl mit Kraut, Wiener oder Kartoffelgulasch kamen bei den Gästen gut an.

Im Anschluss an das gemeinsame Mittagessen, Kaffee und selbst gebackenen Kuchen bat Pastoralratvorsitzende Wally Schmid die jungen Musikanten der Kindergärten St. Stephanus und „Wirbelwind“ auf die Bühne. Im Anschluss sang die Klasse 3b mit ihrer Klassenleiterin Simonetta Kokott und Birgit Waller „Kinder haben Rechte“. (bed)

