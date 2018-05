vor 6 Min.

Wenn ein kompletter Garten umzieht

Bei der Absiedlung aus dem Hochwasserdorf Moos musste die Familie Meyer einen Garten mit 15000 Quadratmetern zurücklassen. Doch Bäume, Rosenstöcke und Sträucher kamen mit nach Burgheim.

Von Michael Geyer

Für Werner und Margarete Meyer ist der Tag der offenen Gartentür nichts Neues: Bereits 2006 und 2008 haben sie den Gartenfreunden ihr Tor geöffnet. Allerdings lag ihr Grundstück damals noch im „Hochwasserdorf“ Moos, war mehr Park als Garten und hatte die stattliche Größe von 15000 Quadratmetern, sodass Werner Meyer mit dem Golfcar den Rundweg abfuhr und seine Frau mit einem tibetanischen Gong die außer Rufweite befindlichen Familienmitglieder zum Essen rief.

Der Gong wanderte, wie so vieles andere auch, im November 2014 nach Burgheim, als die Familie endgültig von Moos absiedelte. Zwei Einfamilienhäuser hatte sie in der Finkenstraße errichtet. Die Nummer 19 bewohnen Werner und Margarete Meyer, die Nummer 17 ist das Heim ihres Sohnes Markus mit seiner Frau Katrin und den Kindern Julius (9), Elisa (8) und Valentin (5). Beim Tag der offenen Gartentür am Sonntag, 10. Juni, öffnen beide Gärten von 9 bis 18 Uhr ihre Pforten.

Das neue grüne Zuhause für nunmehr drei Generationen bildet optisch eine Einheit und präsentiert sich als großzügig angelegter, gepflegter Garten. Ohne Zäune oder Mauern überqueren zu müssen, können Besucher auf einem Rundweg beide Gärten erwandern und sich an den verschiedensten Bereichen erfreuen. „Wir wollten von unserem ehemaligen Gartenparadies in Moos so viel Herzblut wie nur möglich mitnehmen“, erzählt Werner Meyer.

Von März bis November 2014 dauerte die Umzugsaktion, noch drei Tage vor Weihnachten wurden die letzten der 150 Rosenstöcke – von ehemals rund 500 – verpflanzt. Auch unzählige Blütenpflanzen, Sträucher und Gehölze wurden umgesiedelt, selbst größere Bäume machten die Reise von Moos nach Burgheim.

Mit einem mächtigen Ginkgo, einer mehrere Meter großen Linde und einem ebenso großen Eisenbaum, die beide samt dem zwei mal zwei Meter großen Wurzelballen ausgehoben wurden, stieß man jedoch fast an die Grenze des Möglichen. Die Bäume sind jedoch alle angewachsen, machen einen gesunden Eindruck und spenden dem Grundstück Schatten. Auch die Buchsbäumchen aus Moos haben eine neue Aufgabe gefunden und säumen die Wege, die prächtigen Rosen füllen nun die üppigen Beete und duften um die Wette mit Lavendel und Salbei. Im nordöstlichen Bereich finden sich Mooser Hortensien zusammen, darunter mit der Samthortensie und der Rispenhortensie auch zwei Raritäten.

Auch der herrliche Pavillon durfte mit und ist jetzt Blickfang und heimelige Wohnstube des im Süden des Grundstückes angesiedelten Gartens. Von dort wandert der Blick von den stufig angelegten Beeten bis zu einem sanften Hügel im Hintergrund des Grundstücks mit der Nummer 19, vor dem der rote Holunder einen besonderen Farbakzent setzt. Nicht weit davon hat auf einer alten Säule aus der Mooser Mühle eine moderne Skulptur Platz gefunden.

„Nimm dir Zeit zum Träumen und Raum zum Leben“ steht auf einem Schildchen. Dieses Motto passt zu den beiden Gärten und ihren Besitzern, die ihre Gärten als „Wohlfühlanlage“ bezeichnen. Deswegen ist Gartenarbeit für sie auch nicht lästige Pflicht, sondern Freude und Entspannung. Der Wintergarten von Haus Nummer 19 dient quasi als Übergang in das neue Gartenparadies, in dem ein mit Steinquadern ummauerter, großzügig dimensionierter Sitzplatz zur gemütlichen Runde mit Freunden oder zum Ausruhen nach ein paar Runden im angrenzenden Swimmingpool einlädt.

Auch der Nutzgarten kommt nicht zu kurz: Spalierobst und allerlei Beerensträucher bieten Genuss für die Naschkatzen der Familien, selbstgezogene Tomaten, Paprika und Gurken im Treibhaus und vielerlei Gemüse auf Hochbeeten sorgen für gesunde Kost. Damit die Freude an den großen Gärten auch bleibt, haben die Meyers die Gießarbeit einem automatischen Bewässerungssystem anvertraut, das sich aus einer Zisterne mit 10000 Liter Fassungsvermögen bedient.

„In Moos hatten wir einmal rund 2800 Besucher“, erinnern sich die Besitzer. Sie würden sich auch heuer über einen solchen Andrang freuen, damit die Spendenkasse, die schon zu Moos-Zeiten ihren Dienst verrichtet hat und von Enkel Julius wieder entdeckt und von ihm heuer betreut wird, genug gefüllt wird. Nutznießer der Spenden sind die Kirchen in Straß und Burgheim sowie Elisa, der Verein für Familiennachsorge. Für die Verköstigung der Gartenfreunde sorgt der örtliche Gartenbauverein.