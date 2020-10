vor 19 Min.

Wer in Königsmoos bei Bauplätzen punktet

Die Gemeinde Königsmoos hat ihre Richtlinien veröffentlicht, nach denen Bauplätze in der Gemeinde künftig vergeben werden. Wie diese aussehen.

Von Ute De Pascale

„Ein dickes Brett! Wir haben viel, viel Hirnschmalz investiert und viele, viele Telefonate, auch mit dem Bayerischen Gemeindetag geführt“, sagte Bürgermeister Heinrich Seißler in der jüngsten Sitzung des Königsmooser Gemeinderats. Es ging um die Vergaberichtlinien für Bauplatzverkäufe in den Neubaugebieten, die schließlich einstimmig beschlossen wurden.

Zwei Punkte sind für Bauwerber wichtig, die in den Königsmooser Baugebieten Flächen erwerben wollen: Antragsberechtigung und Punktekatalog. Die Eckpunkte: Bei Paaren oder Familien darf eine Grenze von 107.000 Euro (Alleinstehende 54.000 Euro) zu versteuerndes Einkommen nicht überschritten werden, zuzüglich der Kinderfreibeträge in Höhe von 8000 Euro (ausschlaggebend sind die letzten drei Kalenderjahre vor Antragstellung). Ähnliches gilt für das Vermögen: Höchstens 200.000 Euro darf dieses zum Stichtag, dem 1. Januar des Antragsjahres, betragen. „Die Summen sind von uns natürlich nicht willkürlich ausgesucht“, versicherte Bürgermeister Heinrich Seißler. Sie orientierten sich vielmehr an der Statistik der Gemeinde Königsmoos bezüglich des mittleren Einkommens. Laut Bayerischem Gemeindetag handle es sich um genau jene Summen, die Rechtssicherheit versprechen – „sollte jemand nicht zum Zuge kommen und klagen“, so Seißler.

Für Kinder gibt es viele, für Gutverdiener weniger Punkte

Jenseits des Finanziellen entscheidet auch ein Punktekatalog, wer die Voraussetzungen zum Erwerb eines Baugrundstückes erfüllt: Gepunktet wird zuvorderst nach Familienverhältnissen. So gibt es Punkte für Kinder sowie im Haushalt lebende pflegebedürftige Personen. Doch auch hier spielt das Einkommen eine Rolle: Mehrverdiener bekommen weniger Punkte als jene, die weniger verdienen. Und schließlich bringen Ortsansässigkeit sowie ehrenamtliche Tätigkeiten Vorteile.

Aus der Gesamtpunktzahl ergebe sich dann eine Reihung, so Seißler: Sollten Bewerber die gleiche Punktzahl aufweisen, erhält den Vorzug, wer die größere Anzahl an haushaltsangehörigen Minderjährigen vorweist. Sind auch deren Zahlen identisch, zählt das niedrigere zu versteuernde Haushaltseinkommen. Erst wenn Bewerber auch in diesem Punkt übereinstimmen, entscheide das Los, berichtete Seißler. Darüber hinaus sind im Kriterienkatalog die Verkaufsbedingungen aufgeführt, „die allgemeinen Sachen, die wir in unseren Kaufverträgen immer festschreiben“, sagte Seißler, beispielsweise eine Bauverpflichtung innerhalb von fünf Jahren, die geforderte Selbstnutzung oder das Wiederkaufsrecht der Gemeinde.

Was ein Bauplatz in Königsmoos kostet, entscheidet sich im Dezember

Wie geht es nun weiter? „Ist der Punktekatalog festgelegt, werden wir alle Interessenten – die immer noch an Anzahl zunehmen – anschreiben, ihnen grob skizzieren, wer berechtigt ist, und wollen dann wissen, ob sie ihren Antrag aufrechterhalten“, kündigte Seißler an. Erst im Dezember werde es möglich sein, einen genauen Preis zu nennen. Nach kurzer Diskussion, vor allem darüber, wie gerecht die nach Meinung eines Gemeinderats relativ leicht zu übertreffenden Einkommensgrenzen sind, sprachen sich die Königsmooser Räte einstimmig für die Vergaberichtlinien aus.

Mit dem Ansiedlungsmodell verfolge man das Ziel, den sozialen Zusammenhalt der Bürger zu festigen, heißt es vonseiten der Gemeinde. Ohne dieses Modell wäre die hier verwurzelte Bevölkerung „zu großen Teilen nicht in der Lage, Grund und Boden zu Wohnzwecken zu erwerben und die Bebauung zu finanzieren“. Insbesondere „weniger und durchschnittlich begüterten Personen der örtlichen Bevölkerung“ solle das jedoch ermöglicht werden.

