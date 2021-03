vor 17 Min.

Wie eine digitale Probe bei der Musikkapelle Rennertshofen funktioniert

Ein neues Unterrichts- und Übungskonzept sorgt bei den Mitgliedern der Erwachsenenbläserklasse „Spätlese“ von der Marktkapelle Rennertshofen für große Spielfreude. Das steckt dahinter.

Bedingt durch die Corona-Pandemie dürfen momentan weder Satz- noch Gesamtproben der Marktkapelle Rennertshofen stattfinden. Der Leiter der Spätlese, Gerhard Reichl, und seine Musiker und Musikerinnen wollten sich jedoch mit dieser Situation nicht abfinden und suchten nach Lösungen, wie man diese Situation in Bezug auf die musikalischen und zwischenmenschlichen Aspekte verbessern kann. Und sie fanden eine.

Ein Baustein des Lösungskonzeptes war dabei, die Instrumentalausbildung und Musikproben online durchzuführen. Dieses Vorhaben konnte sehr erfolgreich in die Tat umgesetzt werden und ist auch weiterhin präsent, teilt die Marktkapelle mit. Seitens der Mitglieder wurde immer häufiger der Wunsch geäußert, eine Audioaufnahme mit der jeweiligen Stimme zur Verfügung gestellt zu bekommen, um die Übungsarbeit zu unterstützen. Dies war der Initialimpuls für den musikalischen Leiter der Spätlese, sich Gedanken für die Umsetzung des Anliegens zu machen.

Die Musiker in Rennertshofen erhalten Nachricht mit dem Musikstück

Nach mehreren Versuchen konnte dann schließlich die neue Unterrichts- und Übungsmethode in die Praxis umgesetzt werden. Wie Gerhard Reichl berichtet, spielt er auf dem jeweiligen Instrument – Trompete, Flügelhorn, Querflöte, Klarinette, Saxofon und Tenorhorn – die verschiedenen Teile eines neuen Musikstückes über ein Studiomikrofon in den Computer ein und arbeitet in die Tonspur verbal Erklärungen ein. Dabei weist er etwa auf Besonderheiten wie die Taktart, Vorzeichen oder speziellen Griffe hin.

Für jedes Mitglied wird also die entsprechende Stimme eingespielt. Auf Wunsch können auch andere Stimmen übermittelt werden, um dann zum Beispiel zu einer 1. Stimme eine 2. Stimme spielen zu können. Ist die MP3-Aufnahme fertiggestellt, wird diese an den jeweiligen Musiker per Kurznachricht oder E-Mail weitergeleitet und das Einüben des neuen Musikstückes kann beginnen.

Mittlerweile wurden schon mehrere Lieder mit dieser individuellen Übungsmethode von den Musikern- und Musikerinnen der Spätlese bearbeitet. „Die Spielfreude und der Übungsfleiß konnten dadurch erheblich gesteigert werden und sorgen dafür, dass dem Anspruch der Spätlese, qualitativ gute Musik darzubieten, Rechnung getragen wird“, heißt es abschließend. (nr)

