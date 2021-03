vor 16 Min.

Zeugenaufruf: Autofahrer fährt fast gegen Siebenjährigen in Neuburg

In der Oskar-Wittmann-Straße in Neuburg wäre es fast zu einem Unfall gekommen.

Einen Unfall hat beinahe ein Autofahrer in der Oskar-Wittmann-Straße in Neuburg verursacht. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls.

Drei Erzieherinnen einer Einrichtung sind am Dienstag, 1. März, gegen 15.50 Uhr, zu Fuß mit Kindern auf einem Ausflug im Englischen Garten unterwegs gewesen. Als sie auf dem Rückweg die grüne Ampel an der Oskar-Wittmann-Straße in Neuburg überqueren wollten, fuhr plötzlich ein bislang unbekannter Autofahrer aus der Bushaltestelle der Schule heraus - und prallte beinahe gegen einen Siebenjährigen aus der Gruppe.

Autofahrer fährt beinahe gegen Kind in Neuburg: Polizei sucht Zeugen

Eine Erzieherin konnte den Jungen gerade noch wegziehen und damit einen Unfall verhindern. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Der Autofahrer war mit einem silbernen Audi unterwegs. Hinweise können telefonisch unter 08431/67110 abgegeben werden. (nr)

