vor 22 Min.

Zuckermann kehrt zurück

Er wird künstlerischer Leiter beim GKO

Ab 2021 wird Ariel Zuckermann erneut die Position als Künstlerischer Leiter des Georgischen Kammerorchesters Ingolstadt (GKO) übernehmen. Der israelische Dirigent leitete bereits zwischen 2007 und 2013 das GKO. Für die Saison 2021 und 2022 kehrt er an seine alte Wirkungsstätte zurück. Ruben Gazarian lässt auf eigenen Wunsch nach sechs Jahren seinen Vertrag zum Saisonende auslaufen.

Der in Berlin lebende Ariel Zuckermann freut sich sehr über die Rückkehr nach Ingolstadt und weiß um die Qualität des Orchesters: „Es ist inzwischen so viel Zeit vergangen, dass es sich wie ein Heimkommen und Neuanfang zugleich anfühlt“. Der Orchestervorstand blickt positiv auf die erneute Zusammenarbeit: „Mit Ariel Zuckermann haben wir einen erfahrenen Dirigenten und Künstlerischen Leiter zurückgewonnen. Die erneute Zusammenarbeit erfolgt auch auf unseren Wunsch. Wir hoffen, an vergangene Erfolge anzuknüpfen und möchten uns auch mit dem neuen Künstlerischen Leiter gemeinsam weiterentwickeln.“

Ruben Gazarian führte das Publikum in den vergangenen Jahren an eine große Auswahl an neuen Werken und unbekannten Komponisten heran. Durch seine sechsjährige Arbeit formte er einen modernen Klangkörper, ohne die Tradition des GKO aus dem Blick zu verlieren, heißt es vonseiten des Orchesters. Die Feierlichkeiten zum 30-jährigen Bestehen des GKO bilden nun den Abschluss seines Engagements in Ingolstadt. Der Orchestervorstand bedankt sich schon jetzt für die erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ruben Gazarian und hebt dessen Leistungen für das Kammerorchester hervor.

Im Orchesterbüro hat sich bereits am 1. Januar eine Veränderung ergeben: Clarissa Groth übernimmt als Elternzeitvertretung von Saskia Hankel die Stelle als Orchestermanagerin. Sie absolvierte ihren Master in Theater- und Orchestermanagement an der HfMDK Frankfurt und sammelte bereits praktische Erfahrungen mit dem Landesjugendorchester und Jugend musiziert beim Landesmusikrat Rheinland-Pfalz sowie am Theater Regensburg und weiteren Stationen. (nr)

